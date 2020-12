El jubilado que ganó 200 millones en el Euromillones donará parte a hospitales

El pasado viernes 11 de diciembre se hizo historia en el Euromillones. Un apostante del juego de lotería más popular de Europa se llevó el bote más alto de la historia del sorteo: 200 millones de euros. Se trata de un apostante del sur de Francia que permanece en el anonimato, pero del que ya se conocen algunas de sus intenciones con el millonario premio.

200 millones dan para mucho y este ganador tiene claro que una parte de ellos se destinará a fines solidarios. Según informa el diario francés 'Le Parisien', el triunfador va a crear una fundación en la que cuenta invertir "varias decenas de millones de euros" con el fin de ayudar a hospitales.

Asimismo, este jubilado que trabajó como ejecutivo, no tiene pensado dar un vuelco a su vida de la noche a la mañana. En primer lugar, le comprará un coche nuevo a su hija y restaurará su casa.

En segunda instancia, ayudará con el dinero "a sus familiares". "Cuando el dinero cae del cielo hay que hacer algo y ayudar a los que no han tenido tanta suerte. Si no, no tiene sentido", explicó el anónimo ganador.

Otros premios históricos del Euromillones

El premio más alto de la historia del Euromillones cayó en Francia, pero en España tocó el segundo más elevado, en concreto uno de 190 millones de euros el 6 de octubre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria. El boleto fue validado en el Centro Comercial El Mirador y el ganador permaneció en el anonimato.

Este premio de 190 millones fue igualado en otras tres ocasiones. El 10 de agosto de 2012, una pareja de Suffolk (Inglaterra) formada por un cartero y una auxiliar médica se embolsaron la millonaria cifra. 15 meses después se separaron.

Del mismo modo, un portugués de la localidad de Castelo Branco ganó 190 millones el viernes 24 de octubre de 2014, y un jugador francés se embolsó la misma cifra el martes 8 de octubre de 2019 en Inglaterra.