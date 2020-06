Dos jubilados ganan 365 millones en lotería y no revelan en qué lo gastarán

Jugar a la lotería de manera habitual no garantiza que alguna vez en la vida te toque un premio. Aunque, sin duda, es más probable que esto te pase antes que a aquellos que juegan de manera esporádica. Un ejemplo de ello es una pareja de jubilados de Estados Unidos que llevan casi cuatro décadas jugando a la lotería y por fin han conseguido un premio: 365 millones de euros.

Esta nueva pareja de millonarios viven en Glendale, una ciudad del estado de Arizona, en el sur de Estados Unidos. Aunque se desconoce la identidad de la pareja, se sabe que son los únicos acertantes de la primera categoría del sorteo de la lotería 'MegaMillions' cuyo premio ha sido 410 millones de dólares, unos 365 millones de euros al cambio.

La pareja de jubilados ha optado por cobrar toda la cantidad en su solo pago, por lo que tendrán que pagar una cantidad de dinero en impuestos. Así el premio al final será de 316,8 millones de dólares. La mujer tenía una corazonada, reconoce a la FOX: "Mi cumpleaños es el próximo mes, y mi mano izquierda me había estado picando durante dos semanas, lo que significaba que el dinero venía en mi camino. También encontré un centavo nuevo y brillante justo antes de comprar nuestros boletos, así que sabía que tendría suerte".

Pese a sus sospechas, la mujer de 63 años de edad no podía creer el premio que había ganado. "Grité, ¡oh, Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío!". Después le dio la noticia a su marido y ambos lo celebraron y bailaron. Él tiene 70 años y ya está jubilado.

La ganadora recalcó que había vivido "una sensación increíble, es una prueba de que no puedes ganar si no juegas. Incluso me siento más ligera ahora y es increíble saber que nunca tendré que enfrentarme a otra factura que no pueda pagar". Más allá su alivio por llegar a fin de mes, la pareja no ha revelado en qué se gastarán esa gran cantidad de dinero.