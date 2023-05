Jueces y fiscales firman la subida de sueldo mientras los funcionarios esperan a Llop.

Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firmarán este martes con el Ministerio la subida de 450 euros al mes que han pactado tras cinco reuniones y una amenaza de huelga, mientras los funcionarios de la Administración de Justicia esperan que el departamento dirigido por Pilar Llop les llame para reanudar las negociaciones que se vieron frustradas el pasado 24 de abril y poner fin al parón que mantienen desde hace un mes.

La firma tendrá lugar después de que el pasado jueves todas las asociaciones --salvo la mayoritaria de jueces-- aceptara la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. El viernes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se desmarcó oficialmente del pacto y anunció que no apoyaría el acuerdo al considerarlo "insuficiente, indigno e inaceptable", pero no ha precisado si se plantea o no ir a huelga.

El pasado jueves, el portavoz de la asociación, Juan José Carbonero, aseguró en declaraciones a la prensa que aún estaban en modo negociación. "Yo no descarto nada", dijo para luego incidir en que hasta el momento de la firma "hay tiempo de acercar posiciones". Al día siguiente, sin embargo, emitieron un comunicado desde la APM en el que explicaban que aunque la decisión no había sido "fácil", la habían adoptado desde "el convencimiento" de que se trata de un "acuerdo nefasto" para la carrera judicial que "hiere profundamente y durante mucho tiempo" su régimen retributivo.

Así las cosas, la firma del martes se llevará a cabo con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales. El acuerdo que se rubrique afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los asociados de la APM. Las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la han desconvocado tras acceder a la oferta del Ministerio. La APM la dejó en suspenso.

Aunque seis de las siete asociaciones han accedido a la propuesta, solo dos de ellas --Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ambas de corte progresista-- se han mostrado satisfechas con la oferta. Las otras cuatro --Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- han asegurado que "la propuesta no es en absoluto satisfactoria", que no colma sus "legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las "necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan".

Será la primera vez que se firme un pacto en el marco de la Mesa de Retribuciones que represente un "aumento real" porque, aunque por ley debería reunirse cada cinco años, hasta ahora no lo había hecho.

Cuatro reuniones fallidas

El acuerdo se ha alcanzado tras cuatro reuniones fallidas, toda vez que las asociaciones rechazaron en dos ocasiones anteriores las opciones que el equipo de Pilar Llop puso sobre la mesa. Primero dijeron que no a una propuesta económica de 44 millones de euros. Luego descartaron firmar una oferta por 46,7 millones de euros. Fue el pasado 16 de mayo cuando el Ministerio les ofreció una tercera propuesta que, aunque no mejoraba el importe, sí incluía otra serie de puntos que el 18 de mayo terminaron por convencer a seis de las asociaciones.

El acuerdo que se ha alcanzado incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría un aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Según fuentes cercanas a la negociación, los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

La propuesta de Justicia y Función Pública

Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la "suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización".

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Llop planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión". Además, el Gobierno propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado". "A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual.

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024", según explicó el Ministerio. Sin embargo, cuatro de las seis asociaciones que han accedido a firmar han subrayado que dicho incremento es "insuficiente en el marco de 563 plazas vacantes, 293 juzgados de nueva creación solicitados por el CGPJ y las jubilaciones que se avecinan".

Conflicto con los funcionarios

Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales, permanece latente el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado 17 de abril y que este lunes 22 de mayo han elevado el tono con una huelga de paros totales de 24 horas.

El comité de huelga --integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT-- exige una mejora salarial de entre 350 y 430 euros para los 45.000 funcionarios de justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros.

El secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha traslado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, toda vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.

Está previsto que este martes los funcionarios se manifiesten frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, a las 12.00 horas. El jueves marcharán desde el Ministerio de Justicia hasta la Secretaría de Función Pública, en el centro de la capital.