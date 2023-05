Tras el recurso de Ryanair

La justicia europea suspende las ayudas a las aerolíneas italianas por la pandemia

El Tribunal General de la UE, que hace unos días tumbó las ayudas a Lufthansa, considera que las Bruselas no justificó su decisión de no investigar las ayudas de Estado tras decir que no eran contrarias al mercado interior.