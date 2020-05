La Cámara de España augura que el PIB de 2019 no se logrará en toda la legislatura

España no recuperará los niveles de bienestar anteriores a la crisis provocada por la Covid-19 hasta el año 2023, es decir, hasta el último de la actual legislatura. Así se prevé en las previsiones económicas publicadas este jueves por la Cámara de Comercio de España, que augura una caída del PIB del 10,6% para este año -sensiblemente más profunda que el retroceso del 9,2% proyectado por el Ejecutivo-, pero que sobre todo recorta de manera muy significativa su expectativa de recuperación económica para el año 2021, dejándola en un rebote del 4,1%, muy lejos del 6,6% que el Gobierno ha 'pintado' en sus previsiones oficiales.

Siguiendo la nomenclatura que se ha asentado para definir el dibujo que seguirá esta crisis, la 'V asimétrica' a la que se refirió la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la presentación de las nuevas previsiones económicas del Gobierno para la crisis sería más aplanada de lo previsto y se aproximaría más a esa forma del 'logo de Nike' que auguran las previsiones menos optimistas. De hecho, la expectativa de los analistas de la Cámara de España es que el nivel de PIB alcanzado a finales de 2019, en la última medición no afectada por la Covid-19, no se recupere hasta el año 2023. Visto desde una clave política, el Gobierno de coalición de las izquierdas deberá gestionar durante toda la legislatura la 'pelea' de la economía española por recuperar el nivel de PIB que existía cuando Pedro Sánchez configuró su Ejecutivo.

Las proyecciones publicadas este jueves por la Cámara de España son inquietantes también a otros niveles. Por ejemplo, esperan un desempeño bastante peor del mercado de trabajo frente a lo previsto por el equipo de analistas de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, encabezado por Carlos Cuerpo. Mientras el Ejecutivo descontaba que el paro se iría al 19% este año, pero que se reduciría al 17% en 2021; la Cámara de España coincide a grandes rasgos con lo que ocurrirá este año, pero es bastante más pesimista respecto a la evolución del empleo el año que viene, en el que estima que el paro repuntará aún algo más hasta el 20,1%.

Mira también El coronavirus arrasará con el 9,2% del PIB y destruirá dos millones de empleos

Al contrario de lo que espera el Gobierno, la Cámara de España no cree que la creación de empleo vaya a repuntar el año que viene tras la catástrofe de 2020. Los analistas de la institución empresarial han calculado que al desplome del empleo del 8,7% de este año, le seguirá una caída en 2021 del 1,8%. No sólo no habrá recuperación del empleo, sino que se perderán puestos de trabajo durante los dos próximos años.