La fortuna de Justin y Hailey Bieber: los exitosos negocios del cantante y la modelo

Después de varios días de rumores, Justin y Hailey Bieber han compartido en redes sociales la noticia de que van a ser padres. Lo han hecho a través de una publicación en un vídeo en el que se veía al cantante haciendo fotos a la barriga de la modelo. Aún no se sabe si el futuro bebé será niño o niña, pero sí que llenó de alegría a todos sus fans. La pareja se casó en secreto en 2018, aunque la fiesta por todo lo alto la celebraron un año después en Palmetto Bluff, en la que gastaron una auténtica fortuna.

El dinero no es un problema para la familia. Son dos de las personalidades menores de 30 años más ricas de Estados Unidos. En 2020 pagaron unos 30 millones de dólares por una mansión que anteriormente fue de Madonna y que está situada en Beverly Hills (Los Ángeles, Estados Unidos).

Una parcela de 4.000 metros cuadrados en los que hay espacio para una vivienda principal con 8 habitaciones en suite y 14 cuartos de baño, y otras dos casas para invitados. Cuenta con unos jardines espectaculares, piscina con cascada, gimnasio, cine y hasta pista de tenis. Además, tienen otras propiedades tanto en EEUU como en Canadá. Una de las más conocidas es la que Justin compró en 2016 en Ontario por 4,2 millones de euros.

Anteriormente, vivían en Toronto, donde grabaron un reality que emitieron a través de Facebook, The Biebers on Watch. Contaron algunos detalles de su relación y Hailey confesó que sus padres (el actor y productor Stephen Baldwin y la diseñadora Kennya Baldwin), no aceptaron de buen grado que empezara a salir con el cantante en 2015.

La fortuna de Justin Bieber

Unas semanas antes de anunciar su próxima paternidad, Justin Bieber cumplió 30 años. Comenzó en la música cuando solo tenía 14. Entonces fue descubierto por un ejecutivo discográfico y apoyado por Usher, estrella del R&B y que actuó en la última Super Bowl. En 2009 estrenó My World, con el que triunfó en todo el mundo y solo un año después estaba en el número uno de la Billboard 200, la principal lista de éxitos musicales en EEUU. El más joven en conseguirlo en 47 años. Desde entonces ha grabado seis álbumes y ha realizado cuatro giras mundiales.

Gracias a su éxito musical, ha amasado una gran fortuna. En 2023, vendió los derechos de todo su catálogo musical a la compañía Hipgnosis Songs Capital por unos 200 millones de dólares, como han hecho otras estrellas en los últimos años (Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young o Sting).

Fuera de la música, Justin Bieber ha firmado acuerdos comerciales millonarios con marcas internacionales como Proactive, Walmart, Adidas o Calvin Klein. Tiene varias colonias a su nombre, lanzó su propia marca de ropa en 2019 (Dew) y se asoció a una empresa tecnología dedicada a reducir el plástico y los envases desechables en el mundo a través de la instalación de fuentes de agua potable. (Generosity).

La carrera de Hailey Bieber y su éxito con los cosméticos

Hailey Bieber (1996) es una modelo de marcas como Dolce & Gabanna, Jimmy Choo, Levi’s, Saint Laurent, Carolina Herrera, Guess, Ralph Lauren, UGG o Tommy Hilfiger y miembro de la alta sociedad estadounidense. Ha aparecido en revistas como Forbes, Vogue, Elle, Harper's Bazar o Jalouse Magazine y ha participado en eventos importantes en la moda como la New York Fashion Week, la Met Gala o el Cannes Flim Festival. Precisamente, en la Met Gala 2024 (evento de moda benéfico en Nueva York) se esperaba que anunciara el embarazo, pero finalmente lo retrasaron unos días.

Desde pequeña soñaba con ser bailarina de ballet clásico, pero una lesión en el pie frenó su carrera. Su trayectoria comenzó en 2005, cuando solo tenía nueve años. Apareció con su familia en el documental Livin It: Unusual Suspects. Después ha aparecido en televisión junto a Jimmy Fallon, además de en otros programas y videoclips. En 2015 presentó los MTV Europe Music Awards en Milán. Es todo una todoterreno.

A nivel empresarial, Hailey Bieber estrenó en 2022 su propia marca de cosmética Rhode Skin, de la que es fundadora y propietaria. En el día de su lanzamiento, agotó sus productos en apenas dos minutos y acumuló una lista de espera de unas 700.000 personas. Tiene 52 millones de seguidores en Instagram y eso tiene mucho que ver. Los reabasteció y vendió 36 artículos por segundo. Se estima que factura unos 10 millones de dólares anuales con este negocio y eso que los artículos tienen un precio que medio de 30 euros.