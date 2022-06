La medida estrella de Calviño se atasca: "El kit digital exige condiciones duras"

"Es uno de los programas más importantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". Así calificó la vicepresidena económica, Nadia Calviño, el kit digital hace escasas semanas. Se trata de uno de los planes estrella de su ministerio -dotado con más de 3.000 millones- con el que se busca contribuir a la digitalización de un millón de pymes de todo España. Sin embargo, el objetivo se está complicando. Las empresas tecnológicas que llevarán a cabo la transformación no saben cómo cobrarán la ayuda, mientras que muchas de las pymes -en principio, beneficiadas- no están demandando dicha subvención porque "exige condiciones duras".

El kit digital es una línea de ayudas del Gobierno que corre a cuenta de los fondos europeos. Se divide en tres tramos: el primero, destinado a las pymes de 10 a 49 trabajadores; el segundo, para empresas de entre 3 y 10 empleados (que debería convocarse este mes) y el último para los autónomos o para aquellos que tengan hasta dos personas contratadas. Para llevar a cabo esa transformación digital hay una serie de empresas -que han demostrado su especialidad en este área por sus niveles de facturación y que son conocidos como los agentes digitalizadores- que reciben de forma íntegra la ayuda a cambio de digitalizar la compañía en cuestión. De momento, solo se ha aprobado la primera fase, cuya dotación alcanza los 500 millones de euros. Por otro lado, todas las pymes pertenecientes a esa franja específica de trabajadores han podido recibir una subvención de hasta 12.000 euros desde el pasado 15 de marzo.

El periódico La Información se ha puesto en contacto con hasta cinco agentes digitalizadores para conocer la situación actual. "Yo ahora mismo no he tenido ningún cliente de este tipo de empresa (las que poseen de 10 a 49 trabajadores). Los pocos con los que he dado, o no necesitan nada, o no se lo pueden gastar en nada porque ya lo tienen. La cosa es cuántas empresas de 10 a 49 trabajadores hay en España. Solo un 3%, el 99% son autónomos con uno o dos trabajadores", sostiene de forma tajante la gerente de Alcanalytics, Ana Esteban. "El problema es que el kit digital no cubre todo lo que quieras. Hay unos pliegos de condiciones que salen en la convocatoria. Por ejemplo, no te vale para rehacer la web y hacerla más bonita -por cierto, hay muchas que necesitan mejoras sustanciales- ni tampoco te lo puedes gastar en que te gestionen las redes sociales", añade.

Esteban apunta a otros contratiempos. "Si tú eres una empresa que facturas como una gran empresa, pues ya no entras. Pero lo normal es que si tienes cuarenta y tantos trabajadores, la facturación la tengas muy alta, como la de una empresa grande. Hasta ahora mi experiencia ha sido cero, justificada porque muy pocas empresas pueden cumplir esto. Se prevé que en las próximas convocatorias haya mucha más actividad, aunque habrá que ver las condiciones que ponen".

El 'kit digital' de Calviño se atasca: "Las condiciones son duras y muy exigentes". GOBIERNO DE ARAGÓN

Desde Enter Informática Galaica aseguran que "todavía no se ha puesto en contacto con nosotros ninguna empresa, no sé si será por poca información. También otros nos han dicho que no quieren subvenciones porque después en la renta les viene un palo muy grande". En la compañía madrileña 360 Audience apuntan a la falta de empresas de más de 10 trabajadores como la causa de esta ausencia de demanda. Mientras que desde 7 Clicks apuntan a otro problema añadido. "No se está acercando casi nadie. Los requisitos son un poco complejos y además el interés por nuestra parte también es nulo porque la forma de cobrar este servicio también es un poco complicado ya que todavía no sabemos cómo se cobra. Nos han dicho que, en principio, se cobra dentro de un año. Es todo bastante raro".

"Todo está siendo muy improvisado. No está muy claro el camino. En diciembre lo anunciaron, pero hay poca información y los plazos van lentos. Un escenario que no ayuda porque la gente no se organiza. Por ejemplo, aún se desconoce cuándo va a salir el tramo para las empresas de 3 a 10 trabajadores. Dos clientes míos sí han conseguido la ayuda, pero hay muchos que no lo sé, porque el Gobierno no te avisa si te ha rechazado. Así que tienen que estar a la espera, no hay orden ni previsión", afirman desde una compañía gallega. Fuentes del Ministerio de Economía han mantenido su silencio ante la pregunta de este periódico sobre qué porcentaje empresas han recibido el visto bueno para materializar este proceso digital a día de hoy.

Este plan de Calviño no pasa desapercibido en Moncloa, de hecho, se observa de reojo. Hace unos días, el propio presidente se hizo eco de la relevancia del proyecto. Calviño cree que, además, va ayudar a contribuir a la "vertebración del país". No obstante, -y como ha ocurrido en otros proyectos a cargo de los fondos europeos- primero se tienen que agilizar las trabas burocráticas y reducir la carga de condiciones para poder efectuar, con eficiencia, el programa que tantas esperanzas había despertado en el tejido empresarial español.