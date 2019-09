La parálisis política no evita que el déficit se dispare un 17% en el primer semestre

El déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 26.330 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un incremento del 17,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta el 2,1% del PIB; mientras que el déficit del Estado hasta julio se situó en 13.922 millones, un 20,9% inferior al de 2018 y equivalente al 1,11% del PIB, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.

El departamento de María Jesús Montero explica que en el dato del déficit público en el primer semestre no se incluyen las cifras de las corporaciones locales, que vienen registrando superávit durante los últimos siete años, y añade que la comparación con el mismo periodo de 2018 no es homogénea, dado que la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios no tiene equivalencia en los primeros meses del pasado ejercicio.

El pasado año, precisa, estos incrementos se computaron tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en julio, por lo que en los próximos meses, esta tendencia se irá "suavizando" como ha ocurrido ya con el déficit del Estado hasta julio, que se ha reducido en casi un 21%.

En el desglose del déficit público en el primer semestre, la Administración Central ha registrado un déficit de 11.587 millones, el 0,92% del PIB, descontada la ayuda financiera, y un incremento del 23,7% respecto al mismo periodo de 2018.

Por su parte, las comunidades autónomas han obtenido un déficit de 7.938 millones, el 0,63% del PIB, y un incremento del 10,3% respecto a los seis primeros meses del año anterior. Todas las regiones, salvo el País Vasco, han registrado 'números rojos' en el primer semestre.

Mejora de la recaudación tributaria

Hacienda explica que el aumento de los ingresos viene impulsado tanto por la mejora de la recaudación tributaria -crece un 3,6%, hasta 96.767 millones- como por las transferencias entre administraciones, que repuntan un 17,5% por el efecto de la liquidación definitiva de la financiación autonómica de 2017, más positiva para el Estado que la del año anterior.

En materia tributaria, la recaudación de IRPF alcanzó los 24.986 millones, un 11,4% más, gracias tanto a la mejor evolución de la campaña de la renta -que ingresa un 15,6% más- como al efecto de la liquidación de 2017 de las comunidades autónomas, menos favorable a estas que el pasado año.

En concepto de IVA se ingresaron 46.042 millones, un 3,5% más, y de impuesto de hidrocarburos, 7.125 millones, un 8,4% más, como resultado de la supresión del tramo autonómico de este tributo, que se incorpora al estatal. El impuesto de sociedades, por su parte, ingresó 9.138 millones, un 5,2% menos, por la distorsión de la devolución de actas a una única sociedad.

En cuanto a los gastos, Hacienda destaca que la remuneración de asalariados aumentó un 6,3% por la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, así como la mejora salarial para el conjunto de los empleados públicos aplicada en enero.

Consumos intermedios

Los consumos intermedios se incrementaron en un 9,5% por los gastos electorales y la aportación a los recursos propios de la Unión Europea basados en el IVA y en la RNB repuntaron un 15,1%.

Entre las partidas de gasto que bajan en este periodo figuran los intereses de la deuda -un 3,2 %, a 14.973 millones- y el resto de empleos corrientes -un 22,8 %, a 2.89 millones- por el menor gasto destinado a cubrir los costes del sistema eléctrico.