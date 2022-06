La UE convalida el tope al gas dos meses después de que Sánchez lo anunciara. 

La Comisión Europea tiene listo el visto bueno oficial al decreto de España y Portugal para establecer un tope al precio del gas, dos meses después de que Pedro Sánchez lo anunciara a bombo y platillo y con un descuento sobre el recibo de la luz que va a ser mucho menor que el que entonces se esperaba. La norma será convalidad este mismo jueves en el Congreso de los Diputados con el visto bueno de la mayor parte de los grupos parlamentarios a pesar de la tardanza con que ha sido puesta en marcha.

La nota oficial de la Comisión asegura que se trata de una medida que no vulnera el régimen de ayudas de Estado vigente en la UE, a pesar de que va a suponer un coste total de 8.400 millones de euros, calculados como el valor de "reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la reducción de los costes de entrada de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles". En el caso español, se estima un coste por la reducción del precio del gas de 6.300 millones, mientras que en el caso portugués ese coste se queda en 2.100 millones, que será el dinero que haya que devolver a las eléctricas que generan luz con centrales de ciclo combinado. El gas se reduce de forma progresiva durante el año de vigencia de la norma a una media de 48 euros el megavatio hora, de forma que la luz se quede en el entorno de los 140-150 euros, por debajo de los casi 200 de media del pasado mes de mayo y de las subidas récord de finales del año pasado.

A pesar de ello, la necesidad de compensar el coste que esa reducción supone para las empresas eléctricas que compran gas a precios de mercado, reducirá la rebaja prevista en el recibo de la luz cuando se anunció la iniciativa, que se esperaba en más de un 40%, hasta un nivel medio del 15%, dado que funcionará sobre todo para la tarifa regulada de hogares y empresas, en torno a la mitad del mercado eléctrico actual en España. La Comisión Europea ha establecido que los costes de la medida van a ser sufragados por dos vías: por un lado, por los llamados 'ingresos de congestión', es decir, los ingresos obtenidos por el Operador del Sistema de Transporte español (Rede Eléctrica) como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España; y por otro lado, mediante un cargo en la factura de los compradores beneficiarios de la medida en España y Portugal.

Una de las claves de esta medida es que deja abierta la opción de que Francia le compre energía barata a España con un máximo del 2,5% de la generación total española, tal y como está establecido. Con los precios futuros de la electricidad disparados en el país vecino por el parón de gran parte de sus centrales nucleares, lo lógico es que esa relación comercial se explote al máximo al menos mientras dure la 'excepción ibérica' que ahora se pone en marcha. Francia paga a Red Eléctrica por ese trasvase de energía barata y ese dinero será una buena parte de la compensación de las eléctricas españolas, si bien la cantidad concreta dependerá de las horas que se mantenga ese flujo y de los precios que marque el mercado en Europa.

La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager , que ha sido quien ha llevado directamente la revisión comunitaria del decreto ibérico, ha asegurado que “ la medida temporal que aprobamos hoy permitirá a España y Portugal bajar los precios de la electricidad para los consumidores que se han visto muy afectados por el aumento de los precios de la electricidad debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. . Al mismo tiempo, se preservará la integridad del Mercado Único. Además, da tiempo a España y Portugal para promulgar reformas que aumentarán la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en línea con los objetivos del 'Green Deal', y en última instancia mitigarán aún más los efectos de la crisis energética en los consumidores finales”.

Refrendo en el Congreso

El visto bueno de Bruselas al decreto del gas se produce apenas un día antes de que el decreto que lo estableció en el Consejo de Ministros del pasado 13 de mayo pase a ser refrendado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo esperaba con ahínco esa decisión, para no verse en la tesitura de tener que aprobar un decreto en el Parlamento cuyo contenido todavía no había recibido la luz verde de Bruselas, si bien fuentes conocedoras del proceso no descartaban llegar a esa situación, dado que se contaba con la orden ministerial posterior para hacer cualquier modificación en las condiciones.

Fuentes políticas consultadas aseguran que el real decreto recibirá un apoyo mayoritario, dado que el PP está dispuesto a unirse a esta iniciativa con el Gobierno una vez que se ha recibido el visto bueno de Bruselas.