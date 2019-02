10 habilidades para tener éxito en el trabajo

Saber administrar bien el tiempo

Quedarte más horas en la oficina no siempre está bien visto (ni por los jefes ni por tus compañeros). Y puede dar a entender que no eres una persona productiva porque no has podido terminar tu trabajo dentro de tu jornada laboral. ¿Nuestro consejo? Olvida la multitarea y todas las distracciones. / Freepik / rawpixel.com