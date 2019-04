¿Cómo hacer la declaración de la renta si eres autónomo?

La declaración de la renta puede ser un trámite tedioso y difícil especialmente para los autónomos. A veces, completar los apartados de cada gasto e ingreso puede llevar más tiempo del que se había estipulado. Sin embargo, siguiendo unos sencillos pasos es posible que cualquier autónomo afronte este trámite sin disgustos ni sorpresas.

Primeros pasos para hacer la declaración de la renta

Lo primero que necesita el autónomo para hacer la declaración de la renta es darse de alta en la página web de la Agencia Tributaria en el apartado, 'sede electrónica'. Para hacer este paso es necesario tener a mano el DNI, el certificado digital o una contraseña generada con el propio sistema de la página. También es importante contar con la declaración anterior y todas las cuentas, facturas y gestiones realizadas durante el año fiscal.

Una vez registrado en el apartado correspondiente a la campaña de la declaración de la renta 2017 ya es posible empezar podrás empezar con la declaración.

Pagos recibidos de empresas y datos fiscales

Al empezar, la primera pregunta es por los pagos recibidos de empresas y deberás rellenar las casillas correspondientes, pero solo si esos ingresos se trasladan de un contrato figurando no como autónomo. Si no es el caso deberás dejar la opción de 'no trasladar' marcada para continuar con la declaración.

Tras estas casillas tendrás que rellenar los apartados de datos personales, los cuales ya te saldrán completados. Si tus datos siguen siendo los mismos respecto al año pasado, es sencillo, solo debes confirmar y continuar. Si te has cambiado de vivienda o algún dato ha variado, deberás modificarlo. Después de estas casillas tendrás que rellenar las de asignaciones tributarias donde figuran a qué organismos quieres aportar tu dinero.

Rendimientos

Los epígrafes más importantes para un autónomo son los rendimientos de actividades económicas en régimen de estimación directa. En estos, se verán reflejados el resultado de todas las actividades económicas que hayas tenido. Tendrás que rellenar unos u otros apartados, dependiendo de tu categoría profesional.

Para completar la parte de los ingresos deberás completar la casilla 095 sin incluir el IVA e IRPF, si solo has obtenido ingresos por servicios; y las casillas 096, 097 y 098 si has generado dinero a través de otras actividades.

El IRPF retenido en las facturas deberás apuntarlo en la casilla 'retenciones'. Se sumarán todas en otra casilla. Los gastos deducibles tendrás que escribirlos sin IVA en las siguientes casillas.

Si has trabajado en otras actividades económicas, deberás rellenar las casillas correspondientes a 'añadir actividad'. En ellas se te desglosarán otros apartados de ingresos y gastos.

El resto de apartados que irán saliendo son los correspondientes a regímenes especiales de autónomos y cálculos relacionados con las Comunidades Autónomas. Recuerda que solo tendrás que hacer la declaración de la renta si has tenido rentas superiores a 1.000 euros.