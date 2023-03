Lagarde asocia la salida de Ferrovial a la fragmentación del mercado de capitales

El traslado de la sede fiscal de Ferrovial a Países Bajos también ha sido abordado por la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien lo ha atribuido a la fragmentación de los mercados de capitales en Europa. Sin embargo, ha evitado comentar este movimiento del grupo constructor del que ha asegurado que desconoce los detalles. Unas manifestaciones que ha realizado durante una entrevista en Antena 3 y que han sido recogidas por EFE.

"No quiero comentar este caso específico porque no lo conozco (...) pero esta historia me convence, incluso más, de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capital", ha afirmado la máxima responsable del BCE. En este sentido, ha incidido en que las empresas del sector privado se rigen por las reglas del mundo corporativo y que las grandes compañías quieren expandirse y tener acceso a la financiación en los mercados. Precisamente una de las principales razones aducidas por Ferrovial para operar el cambio de sede fiscal.

Lagarde ha destacado que "ahora hay que hacer muchas cosas para salir a bolsa en otros países" y destacado la existencia de trabas como los diferentes idiomas, bancos, regulación e impuestos en cada país europeo. De cualquier forma, a su juicio, se están haciendo progresos hacia la unión de los mercados de capitales, pero no tan rápido como sería deseable.