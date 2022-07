LaLiga a coste cero: el campeonato más humilde de los cinco grandes de Europa.

El Barça es el campeón mundial de la deuda en el fútbol de todo el planeta. El club presidido por Joan Laporta debe 1.200 millones de euros, 731 de ellos a corto plazo, y si fuera una empresa ‘normal’ y no un club deportivo estaría quebrado y en concurso de acreedores, pero pese a ello y gracias a las ya famosas ‘palancas económicas’ que pretende activar el equipo catalán vendiendo un porcentaje se sus derechos televisivos de los próximos 25 años y su división de ‘merchandising’ (“vender el club a trozos”, lo llaman los más críticos con la gestión de Laporta), los azulgranas pretenden fichar este verano. Y su principal objeto de deseo es el delantero polaco del Bayern Munich, Robert Lewandowski, quien ya ha dejado claro también su deseo de vestir de azulgrana la próxima temporada.

Este miércoles, el periodista alemán Raphael Honigstein, en el podcast ‘The Totally Football Show’, aseguraba que “el Bayern de Múnich le ha dicho al Barcelona que no quiere pagos a plazos en ningún posible acuerdo por Robert Lewandowski y que quiere todo el dinero por adelantado en efectivo”. El periodista añadía que “el Bayern cree que el Barça no existirá como institución dentro de uno o dos años”, por su delicadísima situación económica. Una leyenda del Bayern y del fútbol alemán como Lothar Matthäus se preguntaba, en declaraciones al diario ‘Bild’, “¿de dónde está sacando el Bayern tanto dinero para hacer tantos fichajes después de haber dicho durante mucho tiempo que había que compensar la baja de ingresos durante la pandemia?” Y es que los bávaros ya han pagado 41 millones al Liverpool por Sadio Mané, desembolsarán otros 20-30 por Konrad Laimer y se habla de que pagarán otros 60 o 70 a la Juventus por el central holandés Mathjis De Light.

Lo cierto es que ningún caso es comparable al del Barça, que es un caso excepcional por su ruina económica, pero la mayoría de clubes de LaLiga -excepción hecha del Real Madrid, Athletic de Bilbao, Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Almería y Osasuna...- viven una época de vacas flacas. España era hasta hace unos años el paraíso de los fichajes, pero ha llegado la hora de apretarse el cinturón y el campeonato español se ha convertido en el más ‘pobre’ de las cinco grandes ligas europeas (Premier, Serie A, Bundesliga, League 1 y LaLiga) a la hora de incorporar nuevos jugadores. De momento, es la liga que menos ha invertido en fichajes de las cinco. Con la excepción del Real Madrid -80 millones al Mónaco por Tchouameni- o la Real Sociedad -27 millones pagados por Brais Méndez y Mohamed Alí-Cho-, LaLiga solo ficha a ‘coste cero’. Witsel, Christiansen, Kessié... No hay para más.

Y ello pese al Plan Impulso, que en un principio se suponía la panacea. El acuerdo con el fondo británico CVC por el cuál los clubes adscritos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank se distribuyen una inyección económica, principalmente para mejorar las infraestructuras y los estadios y realizar fichajes, de 1.994 millones de euros a cambio del 8,2% de los beneficios que genere la comercialización de la competición (derechos audiovisuales, digitales y resto de negocios) durante los próximos 50 años. Un plan que no fue aprobado por Real Madrid, Barcelona, Athletic e Ibiza, que votaron en contra en su día y no se adhirieron al mismo. Y un plan que, por ejemplo, permitirá al Atlético de Madrid desembolsar más de 200 millones de euros en la creación de una ciudad deportiva junto al Metropolitano -que se llamará Civitas Metropolitano a partir de esta temporada-, que contará con un mini estadio para 8.000 espectadores y que se financiará, en parte, con el dinero aportado por el fondo CVC a LaLiga Impulso.

Pero los datos son apabullantes: hasta este viernes, los clubes de la Premier inglesa se habían gastado ya 808 millones de euros en fichajes, en apenas unos días con el mercado abierto casi la mitad de los 1.690 millones de la temporada 2021/2022. La Serie A italiana ha gastado hasta la fecha 377 millones de euros y los equipos de la Bundesliga alemana llevaban ya desembolsados 294 millones de euros, mientras que la Ligue 1 francesa se conformaba con 205. Todas estas ligas por encima de LaLiga española, que apenas lleva invertidos en fichajes este verano, cuando la mayoría de equipos ya han comenzado sus pretemporadas, 150 millones. Qué lejos están los 1.510 millones de euros que se gastaron los equipos españoles de Primera división en la temporada 2019/2020, justo antes de que estallara la pandemia. Entonces, la Premier se gastaba una cantidad similar: 1.600 millones de euros.

Los equipos de LaLiga han hecho hasta ahora 37 nuevas incorporaciones de jugadores de las que apenas en 14 se ha pagado traspaso. El resto de jugadores han llegado con le cartel de libres. Es más, de las 23 transacciones de más de 20 millones de euros que ha habido en el fútbol europeo en el presente mercado, 13 los han protagonizado clubes ingleses; cuatro fichajes de este valor ha hecho el Calcio; tres de la Bundesliga, dos Francia, ambos el PSG, quién si no, y sólo uno España, en esta caso el Real Madrid, que aún así ha pagado el traspaso más caro de los que llevamos de verano, 80 millones por Tchouameni al Mónaco. El segundo es el del uruguayo Darwin Núñez, por el que el Liverpool ha pagado 75 millones al Benfica portugués, según los datos de Transfermarkt.

Los motivos de esta parálisis en el mercado español del fútbol son claros y dos sobresalen por encima del resto: Ahora mismo hay catorce clubes en pérdidas este año y otros siete que tienen el límite salarial excedido y por tanto no pueden inscribir futbolistas con total libertad. Desde LaLiga no dicen qué equipos son, pero entre ellos se encuentran, por ejemplo, cuatro de ellos son el Barcelona, el Atlético, el Valencia y el Betis. Estos clubes solo pueden fichar jugadores por la regla 1 a 4. Es decir, por cada cuatro euros que dejen de gastar por ingreso por traspaso o por ahorro de salario, pueden gastar uno en incorporar jugadores nuevos. Hasta alcanzar el equilibrio con su límite salarial, claro.

La liquidez de la que disponen los clubes de la Premier League responde a los ingresos que consiguen por los derechos televisivos (repartidos de forma muy equitativa) y a un alto porcentaje de propietarios millonarios con capacidad de impulsar un mayor gasto. Además está el Manchester City, junto con el PSG francés los llamados clubes-estado que cuentan con el respaldo, respectivamente, de Abu Dabi y de Qatar. Los clubes españoles de Primera división se reparten anualmente alrededor de 1.500 millones de euros al año en derechos televisivos y el reparto de cantidades va desde los 165 del Barça, el que más cobra, hasta los apenas 50, por ejemplo, del Elche, entre otros. La Premier reparte por temporada unos 2.800 millones de euros entre sus equipos y las cantidades van desde los 180 millones del que más cobra hasta los 120 del que menos.

Lo cierto es que, de momento, los números no engañan. La Premier League se lleva la palma. De nuevo, sus fichajes inundan el mercado. Sin embargo, los grandes desembolsos no son un éxito garantizado. Sólo hay que ver los nombres de los clubes que ganaron torneos europeos: el Real Madrid alzó la Liga de Campeones, el Eintracht de Francfort la Europa League y la Roma italiana de Mourinho la Conference. Tras clubes que apenas se habían reforzado de cara a la campaña 2021/2022. El dinero, no es sinónimo de éxito, pero ayuda. Y así, aquí ya no están, como lo estuvieron en otro tiempo, los Cristiano Ronaldo o Messi y los Haaland o Mbappé de ahora. Sin apenas fichajes, sin superestrellas, LaLiga pierde valor de mercado e interés para el aficionado y el telespectador. Tebas, tenemos un problema.