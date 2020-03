Llegar a fin de mes en Galicia y Euskadi: 700 kilómetros y 700 euros los separan

Raúl, 42 años, divorciado y con dos hijos, un niño y una niña de 12 y 14 años "que viven con su madre", hace una vez al mes la compra en el Alcampo de Coia (Vigo), el más barato de España según la Organización de Consumidores y Usuarios. "Lleno el carro y me gasto unos 250 euros. Hay que mirar el euro, ofertas, marcas blancas... porque tengo muchos gastos y llego justo a fin de mes".

Unos 700 kilómetros al este, en Vitoria, Jon, 44 años, también divorciado, con dos hijas de 16 y 13 años, que también viven con su madre, hace "dos veces al mes" la compra online en el hipermercado Lecerq de Zabalgana, que según la OCU se encuentra entre los más baratos de Vitoria, pero en la parte alta de la 'clasificación' en el conjunto de España porque "llenar el carro de la compra en Euskadi cuesta un ojo de la cara y parte del otro", asegura Jon. Pese a ello, el vitoriano dice que "me gasto unos 300 o 350 euros al mes en llenar el carro de la compra y, la verdad, no calculo mucho los precios. Compro lo que me necesito y ya está, sin mirar mucho ofertas y esas cosas". Jon asegura que "pese a que tengo muchos gastos, tengo un sueldo 'bueno' y llego con cierta holgura a fin de mes... Aún me da para ahorrar algo todos los meses... No sé, 250-300 euros al mes, más o menos".

Raúl y Jon (nombres ficticios para preservar su anonimato por expreso deseo de ambos) viven unas circunstancias vitales muy parecidas. Ambos están en la cuarentena, los dos son divorciados, por lo que tienen que pasar una pensión de manutención a sus hijos y a sus ex mujeres, viven de alquiler y los dos tienen "la inmensa suerte" de tener un trabajo fijo y los dos, seguimos con las similitudes, en el mismo sector, el del automóvil. El gallego trabaja en la factoría de PSA en Vigo y el vasco en la de Mercedes de la capital de Euskadi.

Pero las similitudes finalizan ahí. Raúl asegura que "me cuesta mucho hablar de dinero, pero al final de mes me puedo llevar limpios unos 1.800 euros", mientras que Jon asegura que "entre sueldo base y complementos de nocturnidad, turnicidad, productividad... Gano alrededor de 2.500 euros mensuales. Me da para vivir bien, sin tirar el dinero, pero sin estrecheces". Según la propia empresa, el sueldo medio de un trabajador de plantilla en la factoría de PSA en Vigo (6.500 trabajadores) es de 25.000 euros, mientras que en la Mercedes de Vitoria (5.500 empleados), según el sindicato ELA, el sueldo medio es de 37.280 euros anuales, 7.000 euros inferior al de 2015, cuando la media era de 45.037, debido "fundamentalmente al salario discriminatorio de las nuevas incorporaciones", que tienen retribuciones menores.

Si hablamos de los sueldos, y según un informe realizado por Adecco, el País Vasco y Madrid comparten la primera posición entre las Comunidades Autónomas españolas, con una remuneración media de 1.990 euros mensuales (+1,5% interanual en el caso de Madrid y +1,4% en el vasco), mientras que Galicia se encuentra en la zona media-baja de la tabla, en el puesto 12, con una retribución media por trabajador de 1.549 euros. Por debajo incluso de la media en España, que es de un sueldo de 1.695 euros. Eso sí, Galicia ha sido la autonomía que ha registrado el mayor incremento interanual en el sueldo medio de sus trabajadores con el 3,9%.

Pero volvamos a los dos casos concretos que nos ocupaban. Raúl nos cuenta: "Yo creo que tengo un buen sueldo, pero con tantos gastos... Es el drama de los hombres divorciados", asegura, y nos desgrana 'las cuentas' de su economía: "Pago 550 euros de alquiler por un piso de dos habitaciones, tengo que tenerlas porque un fin de semana de cada dos están aquí mis hijas, cerca del estadio de Balaídos y de la empresa, a la que voy andando a trabajar porque apenas hay 10 minutos caminando. paso de pensión a mi ex mujer y a mis hijas 450 euros al mes, más unos 80 de luz, agua. gas... Afortunadamente no pago ni hipoteca ni letra del coche, pero si a eso le sumas los 250 que te decía de la compra mensual, ya estamos hablando de más de 1.300 euros. Me quedan 500 euros. En cuanto haya algún imprevisto, que siempre los hay, que si el dentista de los niños, que si se te rompe algo en casa, ropa... Que si sales algún día a cenar con los amigos o vas al cine... Pues eso, que vivo al día. No puedo ahorrar nada", se lamenta.

A Jon, el trabajador de la Mercedes en Vitoria, su mayor sueldo le permite vivir más "holgado" que su compañero vigués, aunque, como veremos, los precios de la vivienda o la compra en Euskadi también sean más elevados que en Galicia. "Vivo de alquiler, en la zona de Zabalgana, y pago un alquiler de 750 euros mensuales, más unos 100 de recibos de gas, luz... las pensión para mi ex mujer y mis hijas es de 550 euros mensuales, más los 350 de la compra. Al trabajo suelo ir en bici, cuando hace buen tiempo, que no es lo más habitual, o si no en mi propio coche. Así, si le sumas otros gastos, como gasolina, teléfono... Me quedan para 'mis gastos' 750 euros mensuales. No tengo muchos 'vicios', el único es el carnet de socio del 'Glorioso' (el Deportivo Alavés), por el que pago 479 euros anuales, o sea que serían unos 40 al mes, y un par de veces al mes que voy a cenar o a comer con la cuadrilla al txoko... Pues eso, me da para ahorrar unos 250-300 euros al mes".

Según, la última encuesta oficial del INE, en cuanto a la situación económica de los hogares, Andalucía (18,3%), Región de Murcia(16,2%) y Canarias (15,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad", mientras que las que presentaron los menores porcentajes fueron Aragón (4,1%), Castilla y León (4,5%) y País Vasco (6,4%). Galicia también se encuentra entre las 'más favorecidas', ya que sólo el 7% de los hogares llega con mucha dificultad de fin de mes.

Mientras, el 52,4% de los hogares de Canarias, el 52.1% de Andalucía y el 47,3% de Región de Murcia no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos y en el lado contrario se sitúan la Comunidad Foral de Navarra (20,7%), País Vasco (22,2%) y Galicia (23,1%). Por otro lado, Andalucía (49,8%), Extremadura (47,6%) y Galicia (45,6%) presentaron los mayores porcentajes de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2018. Los porcentajes más bajos correspondieron a País Vasco (18,1%), Aragón (21,2%) y Comunidad Foral de Navarra (21,5%).

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) la tasa de paro en el País Vasco es la segunda menor de España, tras Navarra, con el 9,1%, mientras que Galicia es la décima Comunidad Autónoma con el 11,7%, eso sí más de dos puntos porcentuales menor a la media nacional, que se sitúa en el 13,8%. "Somos unos privilegiados", coinciden nuestros dos trabajadores. "Tenemos empleo fijo y estable" y "pese a que podía ser mejor, tampoco me quejo en demasía de mi sueldo", asegura Raúl. "Yo me considero muy bien pagado", asegura Jon.

"Yo ya ni me acuerdo de la última vez que me pude ir de vacaciones fuera con mis hijos. Por eso las vacaciones las pasamos aquí, en Vigo, que también tenemos playas. Eso sí, este año quizás podamos hacerlo e irnos, aunque solo sea una semana, fuera", explica Raúl. Y es que PSA ha anunciado que en abril habrá una paga extra de beneficios de 1.800 euros de media para todos sus empleados de la factoría de Vigo. "Me va a venir fenomenal, para las vacaciones, porque sino, la paga extra habitual de verano no la puedo destinar a las vacaciones sino a la vuelta al cole. Ya sabes, con dos hijos en edad escolar...."

Jon, por su parte, sí que se suele ir de vacaciones todos los años "una semana al Mediterráneo, normalmente a la zona de la Costa Dorada, en Tarragona, con mis hijas una semana o así, después de las fiestas de Vitoria, que son a principios de agosto. Me puedo permitir ese 'lujo'".

Euskadi y Galicia votan el próximo 5 de abril en sus respectivas elecciones autonómicas. Dos realidades socioeconómicas diferentes, aunque tampoco tanto. Jon, el trabajador de Mercedes repite un mantra habitual entre los habitantes del País Vasco: "en Euskadi se vive bien". Raúl, el de la Citroën, también lo dice: "En Galicia también se vive bien... Al menos el que tiene un empleo estable en la industria, como es mi caso".