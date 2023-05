Las mejores cuentas bancarias para parejas en 2023

Las cuentas para parejas están pensadas para compartir gastos, ahorrar para hacer un viaje o cualquier otro propósito junto a otra persona. Están muy solicitadas por parejas que piensan irse a vivir juntas o que ya lo hacen. También por compañeros de piso o socios de algún pequeño negocio, por ejemplo. En ocasiones, los titulares no quieren domiciliar la nómina, ya que prefieren mantenerlas en sus cuentas particulares y después hacer transferencias a la común. En esos casos es importante elegir una cuenta sin comisiones por no vincular la nómina. Además, es posible elegir una cuenta remunerada.

La diferencia de la cuentas para parejas frente a otras es que deben admitir la cotitularidad, es decir, ambos titulares tienen los mismos derechos y obligaciones sobre el dinero de la cuenta. Así, por ejemplo, las tarjetas de debito serán independientes, pero asociadas a la misma cuenta. Sin embargo, cada uno de los titulares puede elegir uno u otros servicios gratuitos o de pago si desea disfrutar de ellos (tarjetas de crédito o similar). Rankia destaca las mejores cuentas para parejas de 2023.

Cuenta Online Sabadell para parejas

Es una cuenta sin comisiones de administración ni mantenimiento y sin condiciones de vinculación o permanencia. Se puede abrir en unos minutos desde la aplicación del móvil o la web. No es necesario domiciliar la nómina ni los recibos para disfrutar de tarjetas de débito, transferencias y retiradas de efectivo en cajeros de Sabadell de forma gratuita (EURO 6000 gratuitas a partir de 60 euros). Además, ofrece el primer año una remuneración del 2,5% TAE hasta 30.000 euros. Al domiciliar la nómina, la pensión o realizar ingresos recurrentes por valor de 700 euros, dan 200 euros.

Cuenta Inteligente EVO para parejas

EVO Banco (grupo BANKINTER) dispone de la Cuenta Inteligente que remunera el hasta 2% T.A.E. del saldo que supere los 4.000 euros. Todas las transferencias y las retiradas dinero a débito son gratuitas sin cantidad mínima en Evo (en España y el extranjero) y una amplia red de cajeros. Ofrece la Tarjeta Inteligente, que permite elegir pagar a débito o crédito cuando se realiza una compra sin necesidad de tener dos tarjetas.

Cuenta Online BBVA para parejas

Es una cuenta que se contrata desde la web o app de BBVA y no tiene comisiones de apertura ni de mantenimiento. Ofrece tarjetas de débito, transferencias y retiradas de efectivo en cajeros BBVA de forma gratuita para sus titulares. No es un requisito domiciliar la nómina ni recibos para obtener estos beneficios, por lo que se puede utilizar como una cuenta de ahorro en la que no se realicen gastos. Además, permite asociarla a Bizum.

Cuenta corriente de Openbank para parejas

Es una cuenta sin comisiones que se contrata y se gestiona de forma online. La tarjeta de débito para el primer titular es gratuita, mientras que la segunda cuesta 18 euros al año. Las dos de crédito sí son gratuitas. Tampoco tienen coste las trasferencias, los ingresos y retiros en los cajeros del Banco Santander y la domiciliación de recibos para hacer frente a los gastos comunes de la pareja.

Cuenta Online Santander para parejas

La Cuenta Online Santander es una cuenta corriente 100% digital, no remunerada, sin comisión de mantenimiento, ni condiciones. Es exclusiva para nuevos clientes del banco. Se puede abrir desde el ordenador o la aplicación del móvil y permite tener dos titulares. Las transferencias son gratuitas, así como las retiradas de efectivo en cajeros del Santander. Además, al abrir una Cuenta Online y domiciliar la nómina se puede conseguir una bonificación de 150 euros.

Cuenta no cuenta ING para parejas

Esta es la opción de ING para aquellos que no quieran domiciliar su nómina. Se abre en solo unos minutos y no tiene comisiones ni permanencia. Permite hacer transferencias gratuitas y retiradas de efectivo en comercios y cajeros de ING. Además, cuenta con una tarjeta virtual que se descarga en el teléfono móvil y permite pagar con Apple Pay o Google Pay.

Cuenta Clara Abanca para parejas

Admite dos titulares y no tiene requisitos de vinculación ni comisiones. Las transferencias nacionales y las dos tarjetas de débito son gratuitas. Las de crédito son gratuitas el primer año. No es obligatorio domiciliar una nómina o pensión, pero al hacerlo, el banco ofrece hasta 300 euros de regalo y la cuenta rentará al 2% TAE el primer año (hasta 15.000 euros). Solo está disponible para nuevos clientes. La operativa es 100% digital, con disponibilidad de Bizum y retiradas gratuitas en efectivo en sus cajros.