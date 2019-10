Las recetas de Errejón: derogar parte de la reforma laboral e impuesto a la banca

Impuesto a la banca, no derogar toda la reforma laboral pero sí los aspectos más "lesivos" para el trabajador y avanzar en una propuesta de impuestos verdes. Estas son las medidas económicas más destacadas que presentará Más País para su debut en las elecciones generales del 10 de noviembre, según ha podido saber La Información. Un programa que será eminentemente "verde" y teniendo en cuenta en todo momento la transición ecológica. A estas habría que sumar el impulso que quiere dar el partido de Íñigo Errejón a los programas piloto para instaurar en un futuro una renta básica en el conjunto del Estado.

Estas propuestas siguen la línea de lo que la formación ya propuso en la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas del mes de mayo, y que son muy parecidas a las que ya hizo el PSOE para la campaña de las generales del mes de abril. La novedad está en la imposición de tasas al sector bancario, como ha podido conocer este diario, a falta de que se concreten los detalles de la misma. Un movimiento que a la vez da respuesta al órdago que lanzó Podemos a Más País este lunes, instándoles a que se mojasen sobre estas cuestiones y otras como la reforma laboral.

Mira también Este es el 'gurú' económico de Errejón que quiere subir los impuestos a los ricos

Sobre esta última ya hay posición en Más País. La apuesta no será derogar toda la legislación impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2012, sino prescindir y modificar aquellos aspectos más "lesivos" para los trabajadores. Una estrategia muy similar a la que tenía el Ministerio de Trabajo que lidera Magdalena Valerio desde hace año y medio.

Entre los artículos que quieren modificar están los que afectan a la negociación colectiva. En concreto, apuestan por la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Asimismo, su intención es revisar los contratos por obra y servicio, vistos en la formación como un "coladero" al existir vinculaciones laborales que se estiran por varios años. También quieren modificar las condiciones para que las empresas puedan llevar a cabo despidos objetivos en base a causas económicas. Algo que podría afectar especialmente a las compañías que toman esta medida a pesar de tener beneficios, según ha podido saber este diario.

La novedad en materia laboral que aportará la marca electoral de Errejón es la llamada "competencia robot". Lo que pretenden es impedir que se pueda despedir a un trabajador por causas económicas alegando que existe un robot o un algoritmo que puede hacer el mismo trabajo por menos dinero del que percibe ese empleado. Un ejemplo de esto es un sentencia reciente en Las Palmas de Gran Canaria, que anuló el despido de una administrativa de un hotel que llevaba 13 años en su puesto y que sustituida por un bot de gestión.

El modelo canadiense sobre el carbono

La fiscalidad verde será la otra gran bandera de Más País. Los impuestos ecológicos serán la columna vertebral de la oferta económica que ofrezca Errejón al electorado, y de los que ya hay un avance en el programa de las autonómicas. Uno de los principales será el impuesto al carbono con un sistema de retorno para el contribuyente, tomando como inspiración medidas que ya fueron instauradas por el gobierno canadiense de Justin Trudeau.

En Canadá, dicho impuesto consiste en imponer tasas de una determinada cantidad por cada tonelada de carbono a las empresas, tarifa que está situada actualmente en los 15 dólares. Ésta subiría más del doble para el año 2022, al fijarse en los 38 dólares por tonelada. Después, lo recaudado se devuelve a los ciudadanos a través de la declaración de la renta, compensando así lo que hayan pagado de más, por ejemplo, en la tarifa eléctrica.

El debate de la renta básica

La renta garantizada estuvo incluida en el plan que Más Madrid presentó para los comicios regionales de Madrid. Y en su apuesta estatal también quieren dar un impulso a la misma, aunque se modificaría el "garantizada" por el "básica", como ha podido saber La Información. Pero esto no será una línea roja para Más País, que lo que pretende es que se abra el debate y se impulsen "experiencias piloto" que determinen cuáles son los pasos a seguir para que sea una realidad.

En el programa de las autonómicas, los de Errejón incidían en que la cuantía de la misma debía situarse "por encima del umbral de la pobreza". Además, defendían que existiese un "tramo incondicional" que no impidiese que alguien no pudiera acceder a la renta garantizada, evitando así la "trampa de la pobreza". Este concepto se refiere a que cobrarla suponga un desincentivo para la búsqueda de trabajo, ya que un contrato significaría reducir su cuantía o incluso perderla aunque el sueldo sea menor que la paga pública. Es decir, en Más País quieren que la renta básica sea un suelo, no un techo, y evitar la cauística que pueda suponer que alguien se vea abocado a no disponer de ella por un motivo u otro.