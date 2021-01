Laya reitera que solo será España quien decida aplicar Schengen en Gibraltar 

Tras el pacto de mínimos 'in extremis', la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este lunes que la decisión última de cómo se aplica en Gibraltar el espacio Schengen (que elimina fronteras entre 26 países europeos) corresponde a España, y ha eludido dar más detalles porque los ofrecerá en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en Canal Sur Radio que recoge Efe, la ministra ha dejado claro que todas las decisiones relativas a la aplicación de Schengen en el territorio gibraltareño corresponden a España, que estará asistida y ayudada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), y ha confiado en poder contar con el apoyo de todas las fuerzas democráticas a dicho principio de acuerdo porque es una "cuestión de Estado y no de un partido político".

Ha explicado que el principio de acuerdo establecido entre España y Reino Unido sobre Gibraltar el pasado 31 de diciembre tiene que traducirse en un tratado entre la UE y el Reino Unido que se debe alcanzar en un período máximo de seis meses, aunque ha precisado que puede ser antes y ha confiado en que no sea después de ese plazo.

González Laya ha indicado que la Verja desaparecerá cuando se firme ese tratado y se aplicará Schengen, lo que "facilita la movilidad de los ciudadanos del Campo de Gibraltar, algo que es de interés para ambos porque se necesitan mutuamente". La titular de Asuntos Exteriores ha llamado la atención por el "momento paradójico" que supone la salida del Reino Unido de la UE y, sin embargo, que se aplique Schengen en el territorio de Gibraltar, que es la "manera de asegurarnos de que en este paso de Gibraltar no se da el único Brexit de toda la Unión Europea".

Tras el Brexit

Ha reiterado que España no renuncia a la soberanía de Gibraltar ni a impulsar relaciones desde una "mayor convergencia de intereses que ha traído el Brexit" y ha confirmado que España y Reino Unido están negociando materias de seguridad y defensa tras la salida de Reino Unido de la UE porque ya es un "país tercero y tenemos relaciones estrechas en esas materias".

Asimismo, ha indicado que la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales está incluido en memorando de entendimiento entre España y Reino Unido mediante la cooperación de policía y aduanas. Respecto al confinamiento de los municipios de la comarca de Gibraltar por la Covid-19, la ministra ha señalado que se ha reducido drásticamente la llegada de vuelos desde el Reino Unido tanto a España como a Gibraltar desde finales de diciembre para evitar la propagación de la nueva cepa del virus procedente de Reino Unido, si bien ha insistido en que hay cientos de cepas y "ahora es un momento delicado de la evolución de la Covid-19 en España en el que hay que asegurar que no se nos va de las manos".

Sobre la situación de la base de Rota

Por otra parte, la ministra ha asegurado este lunes que la base estadounidense en Rota (Cádiz) "no corre ningún peligro" después de que en los últimos días hayan surgido informaciones respecto a un eventual traslado de la misma a Marruecos. Según ha indicado, la base "no corre ningún peligro" y "no hay ninguna razón para temer" por su futuro. Así, en una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, ha subrayado que "las relaciones entre Estados Unidos y España en lo relativo a Rota y Morón son estrechísimas y con una gran sintonía".

En los últimos días, algunos medios marroquíes han apuntado a que Marruecos habría alcanzado un principio de acuerdo con Estados Unidos para la apertura de una base militar en su territorio, y más en concreto en el territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí.

Este gesto pasaría por el traslado de la base estadounidense en Rota y se enmarcaría en el acercamiento de Washington y Rabat, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental el pasado 10 de diciembre, según dichas informaciones. "No puedo hablar de los planes que tenga Estados Unidos con Marruecos", se ha limitado a afirmar González Laya al ser preguntada al respecto.

Reunión con Marruecos

Por otra parte, la ministra de Exteriores ha insistido en que el aplazamiento de la Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos del pasado diciembre se debió estrictamente a la pandemia. Así, ha recordado que el país vecino mantiene cerradas sus fronteras y una reunión como la prevista "hubiera supuesto una amplia presencia, algo que en estos momentos en ese país no se contempla".

Por ello, aunque se podría haber celebrado de forma telemática, "de mutuo acuerdo" Madrid y Rabat acordaron posponerla "a cuando la podamos hacer con toda la visibilidad y presencia que le queremos dar", lo que pasa no solo por la asistencia de miembros del Gobierno, sino también de empresarios.

González Laya ha insistido en que hay "plena normalidad" en las relaciones con Marruecos y de hecho ella misma habló con su homólogo marroquí, Nasser Burita, el 30 de diciembre "para empezar a preparar la reunión", que ha confiado en que pueda celebrarse "alrededor del mes de febrero", si bien lo ha supeditado a la evolución de la pandemia y de la vacunación ahora en marcha.