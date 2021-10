La ley para crear empresas por un euro 'se ahoga' con las pymes sin asalariados

"España es un país de pymes". Esta frase, de tan solo seis palabras, ha sido la más pronunciada por las grandes personalidades de nuestro país cuando han querido justificar nuestra situación macroeconómica. El último informe de Ipyme (de agosto de 2021) arroja unos datos pesimistas para aquellos economistas que ven en la mediana empresa el motor para activar de nuevo el país. Así, el número de grandes empresas (250 o más trabajadores) apenas llega al 0,16%, mientras que el de medianas (de 50 a 249 empleados) supera por poco el 0,8%. Unos porcentajes ridículos en comparación con el número de microempresas (1 a 9 empleados) y de empresas sin trabajadores, que superan, conjuntamente, el 93% de la cuota.

A finales de julio, el Ministerio de Economía anunció que presentaba a audiencia pública el Anteproyecto de Ley 'Crea y Crece', que ha sido bautizado como una de las leyes más importantes del Plan de Recuperación, y que tiene como viejo objetivo "establecer la posibilidad de crear empresas de sociedad de responsabilidad limitada con un capital social de tan solo 1 euro" y, además, introduce reformas para "facilitar la constitución de empresas de forma rápida, ágil y telemática". El pasado 6 de septiembre fue la fecha límite para aportar ideas en la audiencia pública. Sin embargo, de momento, se desconoce cuándo este anteproyecto se llevará al Congreso como proyecto de ley. El pasado mes de julio, fuentes del Ministerio reconocieron que era "posible" que se pudiera presentar una segunda vez a audiencia para recabar más información por parte de los agentes implicados.

Desde el año 2014 -que fue cuando comenzó la recuperación de la crisis de deuda soberana que sufrió España en el año anterior- el porcentaje de empresas que no demandan trabajadores ha aumentado de manera significativa hasta alcanzar el 56,2% de la cuota, lo que ha supuesto un incremento de casi tres puntos porcentuales con respecto a hace siete años. Este 2021, la tendencia alcista se ha seguido manteniendo y, entre enero y agosto, éstas han crecido un 0,8%.

Un panorama que contrasta con el crecimiento de las medianas empresas., que se han mantenido estancadas (en un 0,6%) durante estos últimos siete años, sin conseguir ningún aumento porcentual. Una cifra que preocupa, teniendo en cuenta que la media de empresas medianas en la Unión Europea supera el 1%. Por otro lado, en el informe del mes de agosto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se sostiene que el tramo de las medianas empresas "es el que experimenta mayor descenso tanto en el número de empresas (-2,17%) como en términos de empleo (-1,91%)".

"Esta sobrerepresentación de microempresas, donde predominan las sociedades unipersonales sin asalariados, es un problema para la economía", afirma el economista Francisco Coll, que prosigue, "hablamos de un tejido productivo que, pese a que es beneficioso, es muy vulnerable y se resiente mucho ante los cambios en el ciclo económico". Una reflexión que comparte Valentín Pich, presidente del Colegio de Economistas de Cataluña, y que añade que a nuestra economía le "interesa muchísimo" fomentar las medianas empresas. El hecho de que no se creen, según el consultor económico, Gonzalo Bernardos, es debido a la "escasa ambición" y "preparación" de los empresarios, que prefieren "acomodarse" y evitar riesgos.

En medio de esta incertidumbre, el presidente de Pimec (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Antoni Cañete, afirma a La Información que esta ley no ayudará a la creación de empresas porque no combate la morosidad y que se trata de una "cortina de humo" para decir ante la Unión Europea que se han tomado medidas para tratar este problema. Por último, sostiene que "si no se toman medidas se cerrarán muchas empresas". La combinación de destrucción de empresas con falta de creación sería un 'golpe' considerable para el país.

La futura ley de Calviño -en un intento de crear empresas para fortalecer la recuperación- puede suponer un efecto perverso: acelerar la tendencia de creación de empresas sin asalariados. El eslogan "crear empresas por 1 euro" puede incitar a los emprendedores a levantar empresas donde no se requiera de empleados. Éstas, aunque contribuyen al Impuesto de Sociedades, no ayudan a la creación de empleo, una asignatura que España sigue teniendo pendiente y que se ha acentuado, aún más, a partir de la crisis del coronavirus.