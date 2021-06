La ley del divorcio: miles de millones repartidos entre abogados e inmuebles.

"Se trata de una ley moderada y realista, una ley que se sitúa, a mi juicio, en los límites mínimos de lo que puede ofrecerse con respeto y seriedad a una sociedad joven, evolucionada y moderna como es la española". Con estas palabras el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordoñez, defendía en 1981 la llegada de la ley del divorcio a España. Sin embargo, esta aprobación -que consiguió 162 votos- supuso un cisma dentro del partido de Suárez: treinta diputados procedentes de la rama democristiana del partido votaron en contra y pidieron la dimisión del ministro. El cabecilla que lideró el movimiento dentro de UCD fue el abogado Óscar Alzaga.

Curiosamente ha sido la profesión de este diputado rebelde la que más se ha beneficiado de la llegada de esta ley con los años. Los despachos de abogados especializados en el área de Familia han conseguido unos beneficios desde 2007 de más de 2.409 millones de euros. Pero no han sido los únicos beneficiados, los arrendatarios de viviendas o las inmobiliarias también se han beneficiado de esta medida de Ordoñez. La razón sería que hasta 1,6 millones de personas se habrían visto obligadas a mudarse a una nueva vivienda tras su ruptura.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2007 hasta 130.880 personas habrían comprado o alquilado una nueva vivienda tras su divorcio. Estos datos contrastan los del año 2020, donde el número de divorcios se habría visto reducido a casi 90.000. Una de las razones de esta disminución es, como dice Vicente Rodrigo, especialista en Derecho de Familia, que "han aumentado mucho las medidas paternofiliales (separaciones de personas no casadas pero con hijos)" y "estas últimas no se consideran divorcios porque no hay patrimonio que dividir".

A partir de los datos del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) podemos observar el número de divorcios -ya sean consensuados (mutuo acuerdo) o no consensuados (vía contenciosa)-que ha habido en España desde el primer trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2020. Partiendo del precio medio que piden los despachos de abogados por cada uno de estos dos tipos de divorcio (los consensuados son 800 euros y los no consensuados 2.500 euros) podemos deducir la cantidad de beneficios anuales que han conseguido los abogados todo este tiempo.

Así, en 2007 los despachos de abogados habrían conseguido un beneficio de 64.506.400 de euros solo en aquellos casos que se resolvieron de forma amistosa (mutuo acuerdo). En cambio, en aquellos procesos en los que un juez hubiese tenido la última palabra (vía contenciosa) los beneficios alcanzaron los 125.617.500 de euros. Estos ingresos se habrían visto reducidos trece años después, pero seguirían siendo considerables. En 2020, los despachos de abogados habrían conseguido por los casos de mutuo acuerdo algo más de 43 millones de euros, mientras que en aquellos no consensuados la cantidad superaría los 90 millones de euros.

Estos millones de euros están distribuidos de manera desigual entre unos despachos y otros ya que hay despachos pequeños con un único abogado, como Abogados SVC, que coge dos o tres casos por vía contenciosa al mes porque "ocupan mucho tiempo". Mientras que otros, como Arboleya y Fanjul Abogados, que tiene cuatro letrados, pueden llegar a coger entre 5 y 10 casos de mutuo acuerdo y otros 12 de lo contencioso. Por otro lado, una de las causas por las que ha podido caer el precio con el paso de los años se puede deber al aterrizaje de los "divorcios express" en el sector, un nuevo concepto dentro del gremio de la abogacía que ofrece divorcios por una cantidad que está por debajo del precio de mercado. Esta situación ha provocado críticas entre los abogados. Y, así, una letrada de Álvaro Abogados afirma que "los honorarios de los abogados están por los suelos".

En Abogado Divorcio Madrid, un despacho con más de 30 años de experiencia, sostienen que la gran cantidad de divorcios ha permitido "que sea una vía de negocio". Y así lo corrobora la abogada Vera Grande que detalla quiénes son los que se están divorciando, "la mayoría de la gente son parejas que se han casado los últimos 10 años". Sin embargo, pese a la gran cantidad de millones que mueven las rupturas sentimentales dentro del sector, en los grandes despachos (Uría Menéndez, Cuatrecasas o Linklaters) sigue sin ser un negocio atractivo en el que quieran participar y no existe hasta ahora un área especializada en tratar los divorcios.