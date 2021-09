Moncloa asume las tesis de UP y avala la "eficacia" de la ley catalana de vivienda

Una rutinaria respuesta parlamentaria ha servido para mostrar las contradicciones del Gobierno central y las discrepancias que existen entre los partidos que lo integran. La cuestión tiene que ver con las políticas de vivienda, sobre las que PSOE y Unidas Podemos tienen ideas distintas. El nuevo capítulo de este choque viene por un texto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, controlado por los morados, en el que se defienden políticas como las de la ley catalana de vivienda. Un planteamiento que respaldó Moncloa, cuando remitió al Congreso el documento con esa redacción. Lo que entra en contradicción con sus propias decisiones, ya que la legislación catalana está recurrida por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Esto ha dejado en fuera de juego al Ministerio de Transportes, que tiene las competencias en vivienda. Y que no se responsabiliza de los argumentos del departamento que dirige Ione Belarra.

Lo ocurrido ha servido para volver a poner de manifiesto la problemática de la Ley de Vivienda estatal, que acumula un retraso de casi ocho meses y cuya negociación está estancada. Todo surgió a raíz de varias preguntar de diputados de Vox sobre asuntos como las políticas para facilitar el acceso de los jóvenes a un piso o los planes para regular los precios del alquiler. Para la respuesta, en la que el Gobierno defiende la actuación que ha tenido, se utilizó el material enviado por Derechos Sociales, como confirman fuentes del ministerio a La Información. Entre las medidas que exponen están el 'escudo social' aprobado por la pandemia, por el que se prohíben los desahucios sin alternativa habitacional, las ayudas para arrendatarios vulnerables o la inyección a las autonomías para adquirir más pisos públicos. A lo que suman el Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda.

La problemática está en la parte en la que se alude precisamente a la futura Ley de Vivienda. Es ahí donde el equipo de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2.030 sostiene que existirán "mecanismos efectivos para regular y bajar los precios de los alquileres". Algo que, recuerdan, "mandata el acuerdo programático firmado por las dos fuerzas que componen el Gobierno de coalición". Según añaden, esta medida tiene una "eficacia" demostrada "en algunas de las principales ciudades países vecinos de la Unión Europea", añade el texto. Unos ejemplos al que los autores de la respuesta suman ese elogio tan llamativo a la norma catalana, "donde con este tipo de regulación se ha logrado bajar alrededor de un 5% el precio de los alquileres aumentando a la par el número de contratos de arrendamiento firmados".

El motivo de la sorpresa por esa alusión a la legislación impulsada por la Generalitat de Cataluña tiene que ver con las dudas sobre su constitucionalidad que el Gobierno central denunció. Ese rechazo a la norma que regula los arrendamientos y el acceso a la vivienda en territorio catalán se concretó en un recurso ante el Alto Tribunal, aprobado el pasado junio en el Consejo de Ministros. En concreto, pidieron al Constitucional que estudiara la impugnación de los artículos 1 y de los que van del 6 al 16, además de varias Disposiciones Adicionales, la Disposición Transitoria 1ª y la Disposición Final 4ª letra b. El argumento central contra el texto fue que "vulnera las competencias estatales en esta materia". Aun así, el Ejecutivo no reclamó su suspensión de manera inmediata. Algo que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, definió como "un gesto".

Esto no ha impedido que el apoyo que esgrimió Derechos Sociales haya acabado en las respuestas que se remiten a sus señorías. La responsable última de los textos que llegan al Congreso es la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Este departamento, que lidera el socialista Rafael Simancas, es quien se encarga de gestionar y revisar las cuestiones que los diputados piden que se respondan por escrito. Para este procedimiento, se designa a los ministerios competentes para cada asunto. Después, se les pide que faciliten los datos necesarios a o que transmitan lo que van a argumentar frente a los parlamentarios que les han reclamado esa información.

Como señalan fuentes gubernamentales, "los ministerios competentes para responder al tema eran Economía, Transportes y Derechos Sociales". Transportes lo dejó pasar y no facilitó información alguna, según estas mismas fuentes. "Esto llevó a que Relaciones con las Cortes elaborara la respuesta con lo que le transmitió Derechos Sociales", añaden las fuentes consultadas por esta redacción. "Al final no es una respuesta de un solo ministerio, sino que es del Gobierno. Tiene el sello del Gobierno", insisten, en referencia a que la firma que aparece en el documento es la de la Secretaría de Estado responsable, que depende del Ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños.

Desde el departamento que ahora dirige la ministra Raquel Sánchez se limitan a dejar claro que "la respuesta no es nuestra", rechazando hacer más valoraciones a preguntas de esta redacción. Por lo que no se responsabilizan de esa respuesta que cuenta con todo el aval de Moncloa. Algo que da un respaldo a las tesis de Unidas Podemos, que desde el principio ha defendido las virtudes de la ley catalana y la ha puesto como ejemplo. Los morados incluso presumieron de que su "presión" había permitido que el Gobierno no pidiera su suspensión inmediata cuando fue recurrida al Constitucional. Mientras, tanto Transportes como Derechos Sociales confirman que no hay avances en la futura ley estatal. UP insiste en que se incluya la intervención del mercado para rebajar los alquileres. Algo que los socialistas no aceptan, al considerar que deba haber equidad entre caseros y arrendatarios.