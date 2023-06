Ley de Vivienda: ¿qué ocurrirá con la norma tras las elecciones generales?

La actualidad política de los últimos meses ha estado marcada por la Ley por el Derecho de la Vivienda. En especial, después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara hace unos días la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Aunque entró en vigor el 26 de mayo, el Partido Popular ha asegurado en reiteradas ocasiones su oposición a la norma y su negativa a aplicarla en las comunidades autónomas que gobierna. Ante esta situación, los inquilinos y propietarios dudan sobre los cambios que podrían ponerse en marcha, cuánto tiempo tienen para echar a un alquilado o cómo deben notificar una subida del alquiler.

Precisamente estas son las preguntas que trataron de resolver los expertos en este nuevo consultorio digital de hipotecas del año de iAhorro y La Información. Los lectores pudieron conocer de primera mano las claves de la nueva Ley de Vivienda en el evento celebrado en directo el pasado miércoles 31 de mayo a través del canal de YouTube de la plataforma hipotecaria y en las redes sociales de La Información.

Durante la charla informaron de la situación en la que se quedan las inmobiliarias con la norma y si el inquilino ya no tiene que pagarle, así como del impacto que tendrá el Aval ICO en los precios de las hipotecas. Además, también abordaron otras cuestiones como los riesgos que puede tener pedir este préstamo para pagar la entrada de la hipoteca y si habría que devolverlo, o si el euríbor, que está a punto de llegar al 4%, llegará al 5% durante este año.

Consulta a continuación las respuestas de los especialistas, José Paino, asesor hipotecario en la plataforma online, y Manuel Marín, experto hipotecario. En los próximos meses, La Información seguirá colaborando con iAhorro para informar a los lectores en otros consultorios sobre temas económicos de actualidad. Si tienes dudas sobre ahorros o hipotecas, puedes enviar tus preguntas a través de las direcciones de correo electrónico: comunicacion@iahorro.com o consultorios@lainformacion.com, en cualquiera de las redes sociales de iAhorro o La Información con el hashtag #HipotecasiAhorroLI.

1. ¿Qué pasa con la Ley de Vivienda si hay un cambio de Gobierno?

pregunta ¿Qué ocurrirá con la Ley de Vivienda tras el anuncio de elecciones generales?

RESPUESTA DE JOSÉ PAINO (IAHORRO) | La ley está, pero su aplicación queda, por un lado, en manos de las comunidades autónomas y, por otro, hay flecos pendientes, como la elaboración de un índice de precios, que marcará la subida de las rentas de los alquileres allí donde estén tensionados. Esto va a estar en el tejado de quien forme el próximo Gobierno. Habrá que esperar a las elecciones generales de julio para ver qué pasa con este índice.

Las comunidades autónomas son las encargadas de aplicar la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado y el PP, que va a gobernar en la mayoría, ya ha anunciado que no lo va a hacer.

2. ¿Subirán los precios de las hipotecas con el Aval ICO?

pregunta ¿Es verdad que con el Aval ICO van a subir los precios de las hipotecas?

RESPUESTA DE MANUEL MARÍN (IAHORRO) | Una cosa no tiene relación directa con la otra. Lo que hay que saber es que con el Aval ICO, el banco te va a dar una financiación del 100% del valor de la vivienda, por lo que los tipos de interés suelen ser más elevados cuando el porcentaje de financiación es mayor. No es lo mismo pedir una financiación del 80% que del 95%, por ejemplo. También os animo a mirar hipotecas sin este aval porque, si necesitáis financiaciones sobre el 90%, podemos mirar a ver si tu perfil cualifica con nuestras entidades y no tienes que esperar al aval.

🔶 ⭕ Comienza el consultorio de @iahorro junto a @la_informacion



🏡 Ley de Vivienda: estas son todas las claves de la nueva norma



⭕️ Síguelo en directo 👇 #LeydeViviendaiAhorroLIhttps://t.co/9frzO2xwEl — La Información (@la_informacion) May 31, 2023

3. ¿Cómo creen que evolucionará el euríbor?

pregunta El euríbor está a punto de llegar al 4%. ¿Podría llegar al 5% durante este año?

RESPUESTA DE MANUEL MARÍN (IAHORRO) | Este mes de mayo nos vamos a quedar muy cerca del 4%, pero no vamos a llegar. El índice cierra este mes en el 3,86%. Nuestras previsiones son que llegue al 4% en el mes de junio. El 15 de junio hay una nueva reunión del BCE y es posible que suba los tipos un 0,25% más por lo que llegarían al 4%. Esta nueva subida del BCE podría dar el último empujón al euríbor para que llegue al 4%.

Evolución del euríbor y de los tipos de interés del BCE. iAhorro

4. ¿Me espero a que el euríbor deje de subir o me hipoteco cuanto antes?

pregunta He estado leyendo en los medios de comunicación que es probable que el euríbor se estabilice en los próximos meses. Estoy pensando en comprarme una vivienda, tengo los ahorros necesarios, pero teniendo en cuenta ese dato… ¿Mejor me espero a que el euríbor deje de subir o me hipoteco cuanto antes?

RESPUESTA DE JOSÉ PAINO (IAHORRO) | Ahora el euríbor está en un momento de estabilización después de la estrepitosa subida del último año. Hay que recordar que hace solo 13 meses estaba en datos negativos y ahora en el 3,8%. No sabemos lo que va a pasar, nadie se esperaba lo que ha pasado este último año. Puedes optar por una hipoteca mixta que te asegure unos años de tipo fijo y luego ya veremos. Sobre esperar o no, si tienes ya la casa que quieres, no esperaría.

Evolución del euríbor. iAhorro

5. ¿Cómo me afecta al pedir una hipoteca que sea indefinido, pero mi pareja esté en paro?

pregunta Tengo un trabajo indefinido y los ahorros necesarios para solicitar una hipoteca, pero mi pareja ahora mismo se encuentra en paro. ¿Puede afectarme a la hora de solicitar esta financiación?

RESPUESTA DE MANUEL MARÍN (IAHORRO) | Si vais a comprar los dos, sí. Hay que estudiar tu caso porque depende de tu perfil igual te interesa comprar a ti solo porque al estar tu pareja en paro os penaliza. También depende de lo que tú ganes, el precio de la vivienda que vas a comprar y de los ahorros que tengas. Podéis esperar a que tu pareja tenga un contrato mínimo de seis meses para hacer el estudio.

6. ¿Cómo puedo optar a las viviendas para jóvenes de la Comunidad de Madrid?

pregunta Cumplo todos los requisitos para pedir la vivienda para jóvenes de la comunidad de Madrid (mi primera vivienda) ¿Puedo optar a ella desde iAhorro o voy a las oficinas?

RESPUESTA DE JOSÉ PAINO (IAHORRO) | Puedes optar a ella desde iAhorro. Estas ayudas para jóvenes las gestionan ciertos bancos con los que la Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo, pero el proceso es el mismo. Te aconsejo no quedarte solo en estas entidades. Hay otros bancos que tienen ofertas muy interesantes para jóvenes según su perfil.