Libros gratis por el coronavirus: de Lektu a Gómez-Jurado desafían a las editoriales

La ciencia ficción y la fantasía siempre han ido por delante de la realidad. Por temática, por supuesto, ya que hablan de supuestos futuros posibles. Pero también como agitadores sociales y de conciencia. De Orwell a Atwood, de Huxley a Verne, de Martin a Bester, las utopías son cada vez más pronósticos del mañana que meras suposiciones. Con la peor crisis que recuerda el mundo actual (puesto que se va a eso, a la peor crisis desde las guerras mundiales) a causa del coronavirus, no iban a ser menos. Que por el camino se desafíe a las grandes editoriales y plataformas digitales eleva la apuesta.

Eso es lo que están haciendo, desde que España se vio abocada a la cuarentena masiva por el coronavirus, un puñado de editoriales independientes a través de la plataforma digital Lektu y personalidades como el superventas Juan Gómez-Jurado. Entre el llamamiento no menos masivo de personalidades e instituciones a quedarse en casa, Lektu (que es quien pone los medios a las editoriales pequeñas), Gómez-Jurado y otros no menos conocidos como Rosa Montero o Blas Ruiz Grau coinciden en que han ido más lejos. Regalan libros. En formato digital, pero libres.

Y Gómez-Jurado ha regalado casi 37.000 ejemplares de ‘El paciente’ en día y medio de campaña. Esas cifras hacen entran a una novela en el top 20 de libros más vendidos en España en formato papel… pero en todo un año. Por su parte, Lektu lleva desde el sábado con crecimientos del 30% y del 40% en sus descargas habituales, con más de 4.000 el pasado domingo y de las que dos de cada tres fue en su modalidad social, es decir, gratis a cambio de hacer un retuit o un comentario en Facebook explicando que te has hecho con ese libro.

En el ebook de El Paciente no he conseguido ofrecer un buen precio, he decidido que lo voy a poner gratis hasta que pase #CoronavirusEsp, para ayudar a la gente a #YoMeQuedoEnCasa



El link 👉🏽https://t.co/08KjXjRj0e. Os agradezco RT a este tuit y al de arriba. — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) March 14, 2020

Juan Gómez Jurado es un caso especial y se puede permitir el órdago al sistema. Es uno de los autores en español que más vende en nuestro país y en el mundo. Da igual en que librería se entre: siempre está entre los cinco primeros. Incluso en estos momentos, webs como Amazon o Casa del Libro señalan hasta dos obras suyas en los primeros puestos: ‘Reina roja’ y ‘Loba negra’. En el primer medio año de publicación de la primera vendió 200.000 ejemplares en España.

Muy activo en Twitter, desde el primer momento que se supo que se iba a un estado de alarma quiso sumarse de manera altruista al encierro. Gómez-Jurado es conocido también por regalar su libro a quien se lo pide antes de que se lance a buscarlo en el mercado pirata. Si no puedes comprarlo, te lo doy, ha dicho en más de una ocasión. Desde el viernes ha ido un paso más lejos y el sábado anunció que vendía toda su obra a unos precios muy bajos en las grandes plataformas, por debajo de cinco euros la mayoría. Como no pudo conseguir para ‘El paciente’ una rebaja, se ha dedicado a regalarlo desde entonces. A mediodía de este lunes, llevaba 36.727.

36.727 libros regalados en día y medio. Ayúdame a difundir y a seguir llevando lectura gratuita a los hogares en #CuarentenaCoronavirus por #covid19ESP. ¡Hay que mantenerse activo, física y mentalmente! ¡A leer! https://t.co/YYTPLTxUOw pic.twitter.com/JY4tnTJiUI — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) March 16, 2020

Casi al mismo tiempo que Gómez-Jurado, otro autor de novela policíaca en español, Blas Ruiz Grau se lanzaba a donar sus libros para la causa. En esta tarde del lunes se ha sumado otra cara de relumbrón, Rosa Montero. La cadena sigue creciendo por momentos.

Buenos días, criminales.

Seguimos en la brecha y será por un tiempo más. Así que, ¿qué mejor que emplear parte de nuestro tiempo en la lectura?

Aquí te dejo cuatro novelas totalmente GRATIS.

Pasemos este mal trago como se pueda. https://t.co/r1k4wwspOn — Blas Ruiz Grau (@BlasRuizGrau) March 16, 2020

Hola amigos. Para aliviar el tiempo de encierro os dejo aqui de regalo un libro mio. Podéis descargarlo aqui, es La vida desnuda, una colección de artículos. Besos https://t.co/NUHyQib0zq — Rosa Montero (@BrunaHusky) March 16, 2020

Aunque, más allá de los gestos de personalidades, la solidaridad literaria se puede decir que ha empezado desde abajo. Desde editoriales pequeñas, como la gaditana Cazador, que tiene puestas a disposición libre en formato digital más de una treintena de sus obras a través de Lektu. O de Karras Comics, que otro tanto ha hecho desde que España debe quedarse en casa. Sportula, Dilatando Mentes, Petròpolis... No son pocas las firmas que se han sumado y desde la cuenta en Twitter de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror se intenta recoger a todas las que se van sumando e incluso a particulares que hacen lo mismo.

¡¡¡Comics gratis!! ¡¡Si en casa te has de quedar nuestros cómics te puedes pillar!! Es nuestra responsabilidad ayudar a las medidas de contención, reduce tus actividades sociales y quédate en casa leyendo nuestros cómics. pic.twitter.com/L7OCSp9nu0 — KarrasComics (@ComicsKarras) March 13, 2020

¡No, por dios! Ateísmo para principiantes de @elnocturno

La maga y otros cuentos crueles de @elia_barcelo

Soñando con bosques de @virginiadlp

La llave de los misterios de @PedjaPixeblog

Reír en tu funeral de @dariovilas

Una última cuestión de @morenopcarmen — Cazador de Ratas (@cazadorderata) March 14, 2020

Lo que nos lleva al principio y a la ciencia ficción y al papel de la plataforma Lektu en toda esta batalla por regalar libros. Porque sin ella, y sus más de 110.000 usuarios registrados, las iniciativas de los pequeños poco eco tendrían. El propio Gómez-Jurado admitía en redes sociales que no había conseguido rebajar los precios en su negociación con su editorial que, a su vez, también tiene que responder ante otros más gigantes como Amazon, principal proveedor mundial en formato ebook.

Sin embargo, Lektu no tiene esos límites. Romperlos, de hecho, fue la razón de su nacimiento en 2014. De la mano de David Fernández y Alejo Cuervo, decidieron que el formato de venta de libros en digital estaba demasiado condicionado a los requisitos de las grandes plataformas. Es decir, Amazon vende un libro en formato kindle y solo puedes leerlo a través del mundo de la empresa de Bezos. Ocurre lo mismo en otras empresas 'tradicionales'. Es lo que se llama DRM, que es lo que limita algo tan antiguo como el propio libro: compartirlo.

¿Os parece si hacemos un hilo con todo el material que estáis compartiendo para pasar #LaCuarentena?



¡Comparte aquí los ebooks que tengáis en #PagoSocial y de manera gratuita! — LEKTU (@lektu) March 16, 2020

Pero resulta que Lektu pudo nacer con una potencia de fuego nada desdeñable: la exclusividad de la saga de 'Juego de Tronos' de George R.R. Martin, que publica en España la editorial Gigamesh, y que en aquel año de nacimiento 'bajó' del mismísimo Amazon toda la saga en ebook porque "queríamos ofrecer el libro como se merece, que es libre; porque si tú tienes un libro que le prestas a un amigo, no entendemos que no se pueda hacer lo mismo en formato digital", explica David Fernández.

Aunque ya 'Juego de Tronos' se puede encontrar en formato digital en todas partes, Lektu se alió con el fandom (que es como se llama al colectivo de seguidores de entretenimiento), muy influyente en el sector de la ciencia ficción y fantasía y, como quiera que se trata de un mundillo plagado de editoriales independientes, todas respondieron. Ya suman medio millón de descargas de obras en sus seis años de vida y unas 200 editoriales, así como 1.500 autores en total. Ya que Lektu también permite la autoedición, aunque sin cortapisas ni plazos (como sí impone Amazon cuando se quiere vender gratis una obra).

"Lo subo primero a Lektu, nos suelen decir los autores de género porque saben lo que ofrecemos. Nosotros somos como una librería de barrio que no te va a molestar, sino que está ahí para ayudar y aconsejar. Tenemos la filosofía de que se trata de vender mucho y no muy caro y así vender algo. Y nos ha ido bien", explica Fernández en contraposición con el mercado digital de las grandes compañías que, con precios muy elevados, no termina de cuajar.

Todavía son pequeños en facturación (Gigamesh vive de su negocio editorial y de su librería en Barcelona, la más grande especializada en género fantástico de Europa) y admiten que no les importa centrarse en la ciencia ficción, el terror o la capa y espada (y no poco en LGTBI). Porque su especialización les permite fomentar formas de distribución que ninguna otra plataforma congrega al mismo tiempo. Además del 'pago social' (descargas un libro sin coste a cambio de anunciar en redes sociales que lo has hecho), permiten la descarga gratis o el pago por recompensa, donde el lector decide al terminar el libro lo que abona (o si abona más de lo que hizo en un primer momento).

Reciben pedidos desde los lugares más insospechados y su crecimiento es sostenido. Ahora plantean el salto al mercado en inglés, aunque en este caso topan con el complejo sistema de pagos de derechos a autores en países como Estados Unidos. "Vamos paso a paso y así nos ha ido bien, pero hemos demostrado que se puede fomentar el ebook de otra manera más racional y libre". La libertad, esa palabra que ahora en cuarentena se ve como algo muy futuro.