Los 12 libros que deberías leer este año según los CEOs más importantes

Si eres fundador de una empresa o aspiras a serlo, quizás estás buscando una lista de libros para este 2019 que te inspiren para emprender un negocio. Varios CEOs recomiendan una serie de libros que le han inspirado de cara a lograr el éxito en su vida empresarial. Entre las principales recomendaciones se encuentran las memorias de la que fuera la primera dama de la Casa Blanca, Michelle Obama. Pero hay otros que no deberías pasar por alto en este listado que recoge el portal Fast Company.

Llegando a ser Michelle Obama (Becoming Michelle Obama)

Todo el mundo tiene un viaje en el camino al éxito, lleno de triunfos y derrotas que suelen ser invisibles para el resto del mundo. "Es un auténtico regalo leer la auténtica y cándida historia de la señora Obama, que refleja la experiencia de muchas otras personalidades de éxito". El libro de la ex primera dama es recomendado por Lisa Skeete, CEO de la startup Landit.

Pensar rápido pensar despacio (Thinking, fast and slow)

Su autor, Daniel Kahneman, el autor, es un laureado premio Nobel y psicólogo que ha dedicado la mayor parte de su carrera a entender los mecanismos de decisión. Este libro es una disección sobre los dos sistemas que usamos para decidir. El primero, tiene que ver con los impulsos y las emociones fuertes. Mientras que el segundo se centra en solventar los problemas más complejos, esto es, nuestra capacidad analítica durante el proceso de solución de obstáculos.

Lo fascinante es la frecuencia con la que caemos en las llamadas "ilusiones cognitivas" debido a las dependencias del sistema 1. Todos intentamos resolver de forma más rápida, y este libro brinda los consejos prácticos para hacerlo mientras entendemos porque somos como somos. Recomendado por Nicole Centeno, CEO de Splendid Spoon.

La dificultad de las cosas difíciles

(The hard thing about hard things)

Esta es una biblia para emprendedores. Hay muchas lecciones de este libro que se puede aplicar al día a día. Incorpora piezas experiencias propias de ejecutivos y sus estrategias de éxito en la gestión interna. Recomendado por Falon Fatemi, CEO de la startup Node.

Netflixed: la épica batalla por los ojos de América

(Netflixed: the epic battle for America's eyeballs)

Muy recomendable para cualquier emprendedor. Este libro habla del verdadero engranaje de la compañía que redefinió la industria televisiva. Netflix alcanzó el éxito gracias a una gran estrategia y un gran equipo, pero también a determinados puntos de inflexión. Recomendado por Shan-Lyn Ma, CEO de la startup de bodas Zola.

Todo al ganador (Winners take all)

Según Karla Monterroso, CEO de la organzación sin ánimo de lucro Code2040, es uno de los tres libros "que me han ayudado a cuestionarme las premisas que normalmente construimos de nuestro mundo y puso palabras a los sentimientos que tenía. Logra contextualizar el actual momento del mundo de diversas formas".

Cómo la valentía transforma tu forma de vivir



(How the courage to be vulnerable transforms the way you live)

Nidhi Kapur, CEO de la startup de muebles Maiden Home, afirma que los libros que en realidad le impactan en sus negocios, son aquellos que no tienen nada que ver con sus negocios. Dice ser un gran seguidor de Brené Brown y su trabajo sobre la vulnerabilidad y la empatía. Afirma que su libro le ha ayudado a que su empresa tenga una mejor interacción con el ecosistema que le rodea y que están construyendo entre sus socios en Carolina del Norte, su equipo en Nueva York y sus clientes en todo Estados Unidos.

Educado (Educated)

Escrito por Tara Westover, cuenta como esta mujer criada por unos supervivienes decide dejar su familia para tener una educación formal. Tras superar una serie de desafíos, se graduará como doctora en la universidad de Cambridge. Recomendado por Sarah LaFleur, CEO de la start-up MM.LaFleur, este libro ha formado parte de prestigiosas listas de libros para leer, incluida la de Barack Obama. "Es una de las memorias más destacadas que he leído. La terminé en tres días. Te enseña la importancia de aprender por ti mismo, de desafiar el status quo, siempre buscar tu propia verdad", destaca LaFleur.

¿Quieres hablar de la raza?

So You Want To Talk About Race?

Escrito por Ijeoma Oluo De, aborda el privilegio y la discriminación para escribir un mirada sobre el problema racial en América. "Es el enfoque más directo y que logra desarmarte con más facilidad sobre el tema que he visto nunca", afirma Leslie Bernard, CMO (Chief Marketing Officer) de Twitter. Los lectores, afirma Bernard, tendrán un profundo análisis acerca de estos problemas y herramientas tangibles para tener "una conversación productiva sobre el racismo".

Medir lo que importa (Measure what matters)

Escrito por John Doerr, ingeniero y aclamado inversor de capitales, explora como las compañías pueden fijar mejores objetivos y generar mejores ideas con un sistema que focaliza en los resultados que son clave, o en las cosas clavr que necesitan ser aplicadas. CEOs desde Larry Page a Susa Wojcicki juran que este libro para managers busca involucrar más y mejor a sus equipos. "No sólo te enseña como emplear una super infraestructura, sino también te focalizará mejor en los objetivos necesarios y crecer a medio y largo plazo", afirma Kamini Rangappan Lane, CMO de Tradesy.

Ikagi

Escrito por Héctor García y Francesc Miralles, este libro explora el concepto japonés 'Ikagi', que habla de vivir con alegría, dandote herramientas para tener una 'estructura' de vida que te permita tener objetivos. "Es una lectura inspiradora que nos motiva para luchar por nuestra pasión y objetivos vitales que realmente nos llenan", cuenta Rachel Drori, fundador y CEO de Daily Harvest, una compañía sobre comida a domicilio. "Empecé por mi pasión para mantener a mí y mi familia sana, y que creciera con hábitos saludables tomando más fruta y verdura. El concepto de Ikagi me mantuvo en esta pasión".

Competir contra la suerte ( Competing against luck)

Escrito por el profesor de Harvard experto en innovación Clayton Christensen proponen que los clientes contraten a terceras compañías para que realicen ciertos trabajos. Conociendo como las compañías toman sus decisiones, esto puede ayudar a las compañías desarrollan productos innovadores y servicios que satisfagan necesidades reales. " Christensen desarrolla una genuina infraestructura sobre la innovación, necesidades de los clientes y construir productos para ello", afirma Gokul Rajaram, CEO de Caviar Lead en Square.

Shoe Dog

Escrito por Phil Knight, estas memorias del co fundador de Nike, narra los difíciles inicios de la icónica compañía de zapatillas. "Es una historia fantástica sobre perseverancia, afirma Stephen Kuhl, CEO de Burrow, una start-up de muebles. "Regalamos a cada nuevo empleado este libro porque es fascinante escuchar como se aprende haciendo, y como Nike creció desde una pequeña tienda a ser una de las marcas más reconocibles de la historia. Se crea o no, Burrow ha tenido un camino similar hasta ahora, por lo que debe ser leído por todos los miembros de la compañía".