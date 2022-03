El líder de CCOO dice que no hay huelga de transportes sino un paro patronal.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho este jueves sobre el conflicto del transporte por carretera que "no hay que otorgar representatividad a quien no la tiene" y que "no hay ninguna huelga", sino un paro patronal de la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional.

Antes de intervenir en una asamblea de delegados en Cartagena, ha explicado en rueda de prensa que el sector del transporte, al igual que el agrario, sufre una serie de problemas estructurales que viene arrastrando desde hace años y que la respuesta a sus demandas debe ser desde esa perspectiva, no de forma coyuntural. "El problema del transporte y del campo no va del IVA ni del salario mínimo interprofesional, sino de la poca capacidad que tienen de repercutir los precios" lo que les genera "un problema de rentabilidad", ha señalado.

Sobre este asunto, el secretario general autonómico de CCOO en Murcia, Santiago Navarro, ha explicado que en esta región hay más de 20.000 autónomos del transporte, de los cuales unos funcionan como una pyme con dos, tres o cuatro cabezas tractoras. "Los que están convocando este paro en defensa de sus derechos son los mismos que no quieren pagar a sus conductores un salario, sino por kilometraje" o los que no cumplen el convenio colectivo del sector y llegan incluso a la "autoexplotación" laboral.

"Bajar impuestos no es la solución, porque no bajarán los precios"

El secretario general de CCOO ha dado su impresión sobre la demanda desde diversos sectores sobre rebajar ciertos impuestos ante el "momento muy delicado y de amplias incertidumbres" que atraviesa España, "bajar impuestos no es la solución, porque eso no bajará los precios, solo mejorará los beneficios empresariales".

En este sentido, ha pedido al Gobierno y a los agentes sociales y políticos "altura de miras para interpretar lo que puede venir" y ha explicado que "España necesita recursos para la reconstrucción" después de la pandemia de coronavirus, por lo que bajar los impuestos de forma generalizada "sería un disparate". No obstante, se ha mostrado partidario de bajadas de impuestos "de forma temporal" para paliar "situaciones coyunturales y urgentes", como la subida de precios de la electricidad y de los carburantes, o la aplicación de un IVA superreducido para determinados productos de primera necesidad.

Por ello, ha pedido al Gobierno que vigile la "especulación de precios" de los bienes básicos, ya que con el argumento de un supuesto riesgo de desabastecimiento se están subiendo los de productos que se compraron hace semanas, como el aceite de girasol, cuando no se había iniciado la guerra en Ucrania. Ha destacado que "una política de contención de precios facilitaría muchísimo llegar a un acuerdo salarial que, no obstante, no puede ser un proceso de devaluación de salarios", por lo que ha abogado por reactivar las cláusulas de revisión salarial en los próximos convenios colectivos para que no haya pérdidas de poder adquisitivo.