Estas son las líneas de autobuses gratis para 2023 con las ayudas al transporte

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que aprobó el Gobierno a finales del año pasado contemplaban además la renovación e inclusión de nuevas opciones gratuitas para el transporte ferroviario y terrestre. Desde este mismo febrero los usuarios podrán acceder gratis a los autobuses de largo recorrido que forman parte de la red de concesiones del Estado.

La medida beneficiará principalmente a aquellas rutas de autobús que realicen recorridos por toda la geografía española y que disponían de abonos y títulos multiviaje antes de la entrada en vigor de la medida. Así, por ejemplo, los usuarios recurrentes de líneas como las que unen Madrid y Segovia, Teruel y Barcelona o Gijón y León, entre otras, y para las que se pueden adquirir los abonos de 10, 20 o 30 viajes con una bonificación del 100%.

Cabe destacar que su funcionamiento será muy similar a los abonos que ya se aplican en los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe desde septiembre del año pasado. Por tanto, los interesados tendrán que adquirir un título recurrente y pagar la fianza correspondiente según la cantidad de viajes que vayan a realidad. Este abono personal e intransferible podrá solicitarse en las empresas de transporte o mediante los canales de venta habituales.

Líneas gratuitas de autobús en España

Los títulos gratuitos tendrán validez todo el año, pero estarán divididos en tres periodos: de febrero a abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre. Las rutas concretas de autobuses interubarnos que serán gratuitas son:

Teruel-Barcelona con hijuela a Caspe

Logroño-Soria-Madrid con hijuelas

Madrid-Toledo con hijuelas

Murcia-Sevilla por Granada con hijuelas

Murcia-Valencia

Viella-Lleida con hijuelas

Lleida-Molina de Aragón por Zaragoza con Hijuelas

Irún-Tuy con hijuelas

Madrid-Badajoz-Valencia con hijuelas

Coria-Salamanca-Barcelona con hijuelas

Madrid-Alicante con hijuelas

Madrid-Toledo por Valmojado con hijuela por Chozas Canales

Burgos-Poza de la Sal-Frías-Briviesca-Logroño con hijuelas

Soria-Zaragoza con hijuelas

Madrid-Fuensalida

Madrid-Miajadas-Don Benito con hijuelas

Madrid-Granada-Almuñécar

Madrid-Jaén con hijuelas

Madrid-Zaragoza-Barcelona con hijuela

Santander-Bilbao-Barcelona con hijuela

Huesca-Lleida con hijuelas

Madrid-Salamanca-Vigo con hijuelas

Madrid-Fuente Del Arco-Badalona con hijuelas

Alicante-Murcia con hijuelas

Zaragoza-Murcia con hijuelas

Salamanca-León-Santander-Laredo

León-Zaragoza por Valladolid con hijuelas

Sevilla y Málaga a Montgat y Manresa, con hijuelas

Madrid-Piedrabuena

Zaragoza-Castellón de La Plana por Tarragona y Caspe

Madrid-Irún Con Hijuelas

Madrid-Casas Ibáñez-Las Lagunas de Ruidera

Santiago de Compostela-Gijón-Irún-Barcelona

Gijón-León-Madrid

Sevilla-Salamanca-Irún

Puente Genave (Jaén)- Albacete

Ferrol-Algeciras

Tamarite de Litera (Huesca)-Lleida

Santander-Bilbao-La Manga del Mar Menor (Murcia)

Madrid-Sevilla-Ayamonte (Huelva)

Madrid-Córdoba-San Fernando

Madrid-Almería

Ayamonte (Huelva)-Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

Vigo (Pontevedra), Irún (Guipuzcoa) y Barcelona

Bilbao (Vizcaya) y Castro Urdiales (Cantabria)

Madrid-Zaorejas-Sigüenza

Madrid - Plasencia (Cáceres)

Madrid-Ávila

Madrid-Jaraíz de La Vera (Cáceres)

Pamplona-Jaca

Madrid-Navamorcuende (Toledo)

Calahorra (La Rioja)-Soria

Almería-Cartagena

Murcia-Almería

Cuenca-Barcelona

Madrid-Piedrabuena (Ciudad Real)-Agudo (Ciudad Real)

Madrid-Málaga-Algeciras (Cádiz)

Fraga-Binefar-Mequinenza (Huesca)-Lleida

Irún (Guipúzcoa)-Algeciras (Cádiz)

Burgos-Zaragoza

Éibar (Guipúzcoa)-Pamplona (Navarra)

Jaén-Benidorm (Alicante)

Mérida (Badajoz)-Sevilla

Badajoz-Sevilla

Madrid-Aranda Duero (Burgos)-El Burgo de Osma (Soria)

Madrid-Guadalajara

Barcelona-Huesca

Madrid-Segovia con prolongación a Melgar de Fernamental (Burgos)

Aldeanueva del Camino (Cáceres)-Madrid

Puertollano-Tomelloso-Cuenca-Albacete-ValenciaAlicante-Cartagena-Murcia

Pedro Bernardo (Ávila) - Talavera de la Reina (Toledo)

La Adrada (Ávila) - Talavera de la Reina (Toledo)

Hontanares (Ávila) - Talavera de la Reina (Toledo)

Badajoz-Córdoba con Hijuelas

Madrid-Molina de Aragón-Teruel-Valencia

Madrid-Pamplona por Burgos y Logroño, con prolongación a Valcarlos y Frontera Francesa de Arnegui

Precio de las fianzas y devoluciones

Todos aquellos usuarios que compren estos billetes recurrentes tendrán que abonar una fianza que será reembolsada si cumplen con el número de viajes estipulados. La empresa concesionaria no podrá cargar gastos de gestión en la emisión de los títulos ni en la venta de billetes asociados a los mismos.

De 20 euros de fianza en trayectos con precio del billete hasta 5,00 euros.

de fianza en trayectos con precio del billete entre 5,01 y 13,00 euros.

de fianza en trayectos con precio del billete entre 13,01 y 25,00 euros.

de fianza en trayectos con precio del billete superior a 25,00 euros.

No se podrá realizar más de un viaje de ida y vuelta por día, salvo que previamente se haya cancelado. Asimismo, el usuario no podrá comprar billetes para viajes consecutivos si no ha transcurrido, entre uno y otro viaje, al menos el triple del tiempo de la duración del viaje de ida. Si no cancela un viaje formalizado y no realizado con una antelación mínima a 24 horas, se considerará uso inadecuado, así como la utilización de un billete por una persona distinta a la titular. Estos hechos pueden conllevar a la retirada e incautación de la fianza.

La devolución de la fianza depositada por el usuario se hará siempre que se realicen, de manera efectiva, 12 viajes o más en el primer trimestre de aplicación y 16 viajes o más al cuatrimestre entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre.