Los frentes judiciales abiertos y CNMV hunden la reputación de las 'criptos'

El impacto de la tecnología de las criptomonedas en el mercado financiero evoluciona cada día más, y con ello, las especulaciones sobre su fiabilidad. La creación de la moneda digital ha golpeado con fuerza al sistema de pago tradicional desde el año 2008, pese a haber generado diversas controversias sobre su falta de control. No obstante, algunos expertos consideran que podría adoptarse masivamente y convertirse en la moneda única para todo el planeta. En la actualidad, no hay ninguna institución que supervise todas estas inversiones. Sin embargo, ya son varios los directivos de plataformas de 'criptos' que han llegado a los oídos de la Audiencia Nacional, poniendo en el punto de mira la seguridad de este negocio financiero.

Desde este mismo año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) controla las campañas de publicidad masiva de este oficio, mientras que el Banco de España cuenta con un registro de proveedoras de servicios de 'criptos' que cumplen con la norma de prevención del blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, aunque no implique la supervisión de riesgos financieros y de seguridad de estos negocios. De hecho, en el último evento programado por Mundo Crypto para este sábado en Madrid, la CNMV ha advertido que es importante que informen adecuadamente a los asistentes sobre el peligro de invertir en criptomonedas, especialmente en un momento en el que gran cantidad de inversores están viendo desaparecer su dinero por culpa de estas monedas.

Estas recientes supervisiones se deben a la cantidad de querellas que han recibido los tribunales los dos últimos años. La inversión en criptomonedas ha perjudicado a miles de personas y han causado la pérdida de millones de euros. Por ello, numerosas plataformas de inversión en monedas digitales han sido investigadas por distintos órganos públicos. Pero realmente, ¿a qué se deben estos procesos judiciales? La respuesta es simple: las consecuencias económicas del confinamiento por la pandemia de la Covid en marzo de 2020 han permitido que muchos ciudadanos buscasen una alternativa para seguir teniendo ahorros, lo que facilitó a los estafadores a difundir la filosofía de la "cultura del dinero fácil".

Letrados que representan a varios afectados en la causa de Algorithmics Group, un grupo de inversión en criptomonedas, han asegurado que ha sido el escenario inédito en el que vivimos el que ha llevado a muchas personas a pasar más tiempo de lo habitual en internet. Además, han afirmado que esta época ha generado la necesidad de descubrir nuevos recursos económicos ante la incertidumbre histórica vivida. Para los estafadores este contexto les ayuda a actuar con mayor rapidez en su negocio fraudulento. Pese a ello, han asegurado que era "cuestión de tiempo" que surgiese este tipo de estafa, puesto que la moneda digital se ha convertido en un producto atractivo y novedoso para los inversores, los mismos que carecen de grandes conocimientos en la tecnología 'blockchain'.

¿Qué supone realmente invertir en criptomonedas?

Invertir en las divisas digitales puede ser un buen refugio para evitar los bandazos en etapas de elevada inflación o inestabilidad económica. Sin embargo, invertir en las 'criptos' requiere conocimiento y cuidado, puesto que a pesar de ser una acción bastante segura, casi infranqueable, también puede convertirse en algo muy volátil. Si bien es cierto que en el mercado de monedas digitales se pueden obtener importantes beneficios, todas las 'criptos' tienen tendencia a registrar una curva poco estable, con picos y caídas de su valor. Pero las monedas digitales destacan principalmente por su descentralización, lo que exhibe la atención de los usuarios al no depender de ningún tipo de intermediario.

No obstante, los pagos irreversibles suponen un paso hacia atrás para muchos de los usuarios que buscan hacer uso de un nuevo método de transacción financiera, pues su naturaleza no permite la corrección de errores a la hora de transferir las criptodivisas. Además, su baja adopción hace que gran parte de la población mundial desconozca su funcionamiento, y no solo eso, sino que muchos usuarios recurrentes no tienen experiencia respecto a ello, lo que supone grandes pérdidas de dinero en el mercado. Pese a ello, su rendimiento a largo plazo mostrará si realmente puede suponer una competencia al oro o, simplemente, acomodarse como una forma de transferencia más.