"La ministra miente. Yo no he cobrado nada del ERTE en el que estuve incluida desde el mes de marzo. Ni un euro. En mayo y junio he tenido que acudir a los comedores de Cáritas y a las ayudas de mi familia para comer. Han estado a punto de cortarme la luz... Mi empresa y yo llamamos decenas de veces al SEPE para solucionar el tema, pero nada. Gracias a Dios que mi empresa”, una franquicia hostelera de Madrid, “ya ha recuperado la actividad y vuelvo a trabajar. Espero que a partir de ahora se solucione todo y cobre lo que no he cobrado, que es un dinero que es mío”, dice Luisa, 38 años.

Esta trabajadora respondía así a la afirmación de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el pasado martes, en el Senado, y a una pregunta del PP, aseguró que "se han resuelto y se han abonado todos los ERTE que, correctamente, han entrado en el Servicio Público de Empleo (SEPE)", culpando así a las empresas, y a su mala gestión de los expedientes, de los trabajadores que no han cobrado hasta ahora la prestación de la ‘medida estrella’ que ha articulado el ejecutivo para paliar el cese de actividad de la economía durante la pandemia de la Covid-19.

Y desde del CSIF, sindicato mayoritario en la función pública, también salieron rápidamente a desmetir a la titular de Trabajo. “Continúa habiendo miles de personas siguen sin cobrar un ERTE. Basta con mirar alrededor y todos encontramos un conocido, un familiar o un vecino que está en un ERTE sin cobrar. Es muy serio porque detrás de cada ERTE sin cobrar hay una familia entera pasando penurias”, afirmaba nada más escuchar a la Ministra, María González, portavoz de CSIF en el SEPE.

Hace una semana, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, aseguraba, tras una encuesta, que “200.000 afectados por un ERTE todavía no habían cobrado” el subsidio correspondiente. "Tras más de tres meses desde que se solicitaron los ERTE no podemos entender que siga existiendo un número tan elevado de trabajadores sin cobrar", explica Fernando Santiago presidente de la Institución. Para Santiago, el caos se explica por la “complejidad del sistema, que ha sido totalmente nuevo, y al ser no presencial y no estar preparados todavía para la digitalización, ha encallado. Además, no se tomaron las medidas adecuadas porque si el trabajo en el SEPE ha aumentado un 500% solo se han contratado un 8% de nuevos trabajadores en el organismo”.

El Presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos señala además que “otro problema ha sido que había dos administraciones implicadas a la vez en el proceso, al autonómica y la central. Cientos de llamadas, de consultas telématicas... Un caos total. Y ahora se le suma la gestión del Ingreso Mínimo Vital y del desempleo... Mucha gente que todavía no ha cobrado será como si comprara un billete de lotería para ver si le toca en los próximos meses. Alguien, los responsbles de este desaguisado, debería de asuumir responsabilidades”.

Que se lo pregunten a M.T.G., de 53 años y un hijo, trabajadora en un hotel del centro de Madrid. Estaba de baja cuando su empresa cerró y se acogió al ERTE. “Cobré la baja normalmente hasta que el 23 de abril me dieron el alta e ingresé en el ERTE de la empresa”. A día de hoy, “no he visto un solo euro. No he cobrado. He llamado varias veces a la empresa y ésta ha reclamado al SEPE sin ningún resultado todavía”. Por suerte, cuenta, “tenía dinero ahorrado y no he tenido problemas, además mi empresa me ha ingresado en tiempo y hora la paga extra de verano, pero del dinero del ERTE, nada de nada. El mecanismo está bien como escudo social, pero si no se sabe gestionar es como si no existiera. Puro humo”, sentencia indignada.

Lío en las redes sociales

Otra afectada, al poco de escuchar las palabras de la ministra, escribía este martes en su cuenta de twitter: “Mi nombre es Llenly Lisaso y desde marzo estoy en Erte sin cobrar y mis datos no aparecen en el SEPE como tramitados a pesar de que he enviado correos y reclamaciones”. Las redes sociales bullen con cientos, miles, de afectados desesperados por poder cobrar. Desde la cuenta de twitter ‘Afectados por ERTE 2020’, uno de sus responsables, Jorge, cuenta que "es falso que todos los ERTE se hayan pagado. Cada semana tenemos 50,60, 70 casos de personas que nos escriben contándonos su caso, y hay de todo. Yo, por ejemplo, tardé más de dos meses en cobrar, he vuelto a trabajar y en junio me pagaron un ERTE que ya no me correspondía", cuenta Jorge, poniendo el dedo en la llaga de otro de los problemas con los que se ecuentran los afectados por un ERTE además de el de no cobrar: Los errores. Pagos de más, de menos porque no se han contabilizado los hijos...

En España llegamos a tener casi 3,4 millones de trabajadores afectados por ERTE durante los meses del pico de la pandemia por la Covid-19. Un aluvión de prestaciones que, como se ve, han desbordado al SEPE. A 30 de junio 1,8 millones de trabajadores continuaban en ERTE, con el contrato suspendido total o parcialmente. Y según afirmó el pasado martes la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en el Senado, hasta esa fecha se han reconocido y pagado más de cinco millones de prestaciones, de las que 2,8 millones son prestaciones están vinculadas al coronavirus. La nómina pagada el mes de junio ha ascendido a 4.115 millones de euros, 1.392 millones menos que en el mes anterior. Así, desde la segunda quincena de marzo y hasta el 30 de junio el Estado ha pagado 15.200 millones de euros por las las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados por la pandemia. Y eso que, como vemos, muchos todavía no han cobrado.

El sindicato CSIF cifraba los mismos a finales de junio en “150.000” y exigía a la administración “un refuerzo urgente de las plantillas del Servicio Público de Empleo Estatal, ante la ampliación de los ERTE hasta el 30 de septiembre y la inminente llegada del periodo vacacional para las plantillas. Es necesario contar cuanto antes de personal con carácter estructural (no interino) y profesionalizado”. Sefgún CSIF, “las plantillas del SEPE se han parcheado con 1.000 personas interinas que, por otra parte, provienen de actividades que no tienen nada que ver con la gestión de prestaciones. Por eso, exigimos a la Administración que cuente con personal con la debida preparación para acometer estas cargas de trabajo”.

Y mientras, Carles Pérez, 35 años, Barcelona, “sigo sin cobrar nada desde marzo. Trabajo en el sector del turismo y estoy en ERTE desde el 14 de marzo. No he cobrado nada y tras decenas de llamadas y correos electrónicos he conseguido una cita presencial para agosto. Y gracias. Entretanto he tenido que volver a casa de mis padres. Ya no podía seguir pagando el alquiler y no tenía ni para un plato de lentejas”.