Los 'riders' avisan a Europa de la falta de representatividad de los sindicatos.

La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) ha remitido una carta a la Comisión Europea (CE) en la que le hace llegar "preocupación en relación a la falta de representatividad" de los sindicatos en los debates sobre regulación del trabajo en plataforma, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la misiva, enviada en relación a la recientemente abierta consulta sobre la futura legislación europea de trabajo en plataformas, hace referencia también al proceso seguido en España por la Ley Rider, en el que los repartidores no han sido representados. El presidente de APRA, Jordi Mateo, ha reiterado que los "sindicatos no están en contacto con las asociaciones de mensajería". "Por lo tanto, no saben casi nada sobre el trabajo de la plataforma, nuestras necesidades y nuestros deseos. No son una voz autorizada para hablar por nosotros", ha recalcado.

En la carta de los 'riders' se pone en alerta a Europa para que pueda prevenir que suceda lo mismo que está pasando en España. "Una ley desastrosa que no tiene en cuenta que muchos de nosotros somos en realidad trabajadores por cuenta propia, reales, que se quedarán sin trabajo. Los autónomos han sido excluidos de la posibilidad de trabajar en plataformas de reparto, lo que provocará un enorme desempleo en segmentos precisamente muy vulnerables de la población", han señalado.