Los sindicatos piden a Sánchez que gire a la izquierda y evite la 'geometría variable'

"No queremos una geometría variable que siga generando políticas a salto de mata. Exigimos un acuerdo de gobierno estable para toda la legislatura y que cumpla los compromisos que adquiera". En unos días en que los empresarios, los think tank internacionales y hasta el Santander han expresado sus preferencias de Gobierno, los sindicatos han aprovechado el 1 de mayo y la presencia en la manifestación de José Luis Ábalos para dejar bien sentada su preferencia por un pacto estable entre PSOE y Unidas Podemos que garantice un gobierno de progreso para los próximos cuatro años.

En la cabecera de una manifestación más exigua que nunca, que a duras penas reunió a un millar de personas, UGT y CCOO también pusieron sus condiciones. "Estamos dispuestos a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero para ello exigimos que el Gobierno derogue antes la reforma laboral del Gobierno del PP", recalcó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. "No sé trata de volver al marco laboral de los 90 como dicen algunos, pero sí de recuperar los derechos laborales que había en 2009", completó Unai Sordo.

Unai Sordo y Pepe Álvarez se esforzaron por lanzar con la mayor convicción posible las proclamas preestablecidas, pero era inevitable que el contexto les restará fuerza. La movilización del 1 de Mayo ha ido perdiendo fuerza conforme han pasado los lustros, pero el vacío de este miércoles no se había visto jamás. A diez minutos del inicio de la manifestación había calles que aún no se habían cerrado al tráfico. Álvarez y Sordo no pudieron abstraerse a esta circunstancia. El más directo fue Pepe Álvarez. "Hay que ser consciente de que sólo votando no se consigue todo, hay que trabajarlo los 365 días del año, por eso nos hemos movilizado hoy y vamos a seguir haciéndolo durante los próximos días".

"La mejor herramienta para impedir los lobbies"

Unai Sordo también reivindicó al sindicalismo "como la mejor herramienta para impedir que los lobbies y los grandes poderes económicos impongan sus intereses".

En el punto de mira de los sindicatos también está el sistema de pensiones. Exigen que se derribe se forma definitiva la reforma de pensiones del PP y que se garantice la suficiencia de las prestaciones a largo plazo, en el marco de una política más amplia de lucha contra la desigualdad y la precariedad laboral "que aún existe en España", proclamaron.