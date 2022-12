Lotería de Navidad: ¿En qué restaurante Michelin comer si me toca un pellizco?

Este jueves, 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, es fácil predecir lo que estamos haciendo todos: unos con la cara pegada a la pantalla de la televisión, otros tendréis la radio a todo volumen para que la escuche la oficina entera e incluso habrá alguno siguiendo el sorteo por Twitter, todos y cada uno esperando que la suerte caiga en nuestro décimo, o todos los que hayamos deseado jugar. Aunque el mejor regalo de Navidad que podríamos recibir es que nos toque el Gordo, y así tener en mano el cheque de 400.000 € por décimo, las probabilidades de ganarlo son 1 entre 100.000 mil, según desvela el estudio del matemático Daniel Pérez Palau.

Es cierto que cuando inviertes en un décimo, siempre lo haces pensando a lo grande, fantaseando con gastarte los 400.000 € en una vivienda, un coche o incluso dar la vuelta al mundo. Sin embargo, si ya ha salido el gordo, os recordamos que en este sorteo extraordinario se reparten 2.520 millones de euros. Así que nada de apagar la televisión si no te llevas el gordo ni el segundo o tercer premio.

Pero los premios no se acaban con el gordo, los quintos premios se reparten en 8 números distintos, 6.000 € que podrías ganar solo con el desembolso de 20 euros que cuesta un décimo. Y si no, siempre puedes tener la suerte de que te toque un pellizquito con una pedrea (100 € por décimo) y no nos olvidemos de las aproximaciones de los tres primeros premios, con lo que puedes ganar también otros 100 €.

¿Y qué hacer si te toca un pellizquito de la Lotería?

Desde aquí te ofrecemos una lista de los mejores restaurantes en España con Estrellas Michelin donde puedes darte un homenaje y ahogar la decepción de no haber sido un poquito más afortunado.

Lasarte - Barcelona

Quique Dacosta - Dénia

Arzak - San Sebastián

Akelaŕe - San Sebastián

Aponiente - El Puerto de Santa María

El Celler de Can Roca - Girona

Azurmendi - Larrabetzu (Vizcaya)

Martín Berasategui - Lasarte (Guipúzcoa)

DiverXO - Madrid

Cenador de Amós - Villaverde de Pontones (Cantabria)

Cocina Hermanos Torres (N) - Barcelona

Atrio (N) - Cáceres

Dabiz Muñoz es el genio detrás de DiverXO. Tras su paso por otros restaurantes aclamados como la Viridiana, Catamarán y Chantarella. En 2007 abrió su propio restaurante que triunfó instantáneamente por sus peculiares propuestas. DiverXO ofrece una cocina fusión compleja, con diversas técnicas y productos de diferentes gastronomías.

¿Cuánto cuesta una cena en DiverXO?



DiverXO ofrece una cocina fusión compleja, con diversas técnicas y productos de diferentes gastronomías. Solo hay en carta un menú ‘La cocina de los cerdos’ por un precio de 365 €, si optas también por degustar el maridaje suma otros 300 €. Para empezar un desfile de aperitivos bajo el nombre 'La montaña rusa de DiverXO', cinco platos inspirados en el sudeste asiático.

Al terminar empiezan a llegar a la mesa hasta 20 platos principales como el churrasco de cordero ibérico asado con ascuas de sarmiento, leche frita de cordero y carrillera estofada con espectacular trufa o su plato más artístico, el ‘bogavante gallego amaneciendo en las playas de Goa’ servido en tres partes, asado con piel de leche de búfala y flores, con salmorejo indio con pinzas de bogavante y con cabeza vindaloo con huacatay. Para finalizar, un postre de tu elección, como por ejemplo el 'Risotto de mantequilla tostada con trufa negra'. Eso sí, si quieres ir a DiverXO, te recomendamos que reserves con bastante antelación.

Para los que no son devotos de tanta formalidad y exquisitez o no han tenido la suerte de ganar ni una pedrea, os recordamos que Muñoz abrió en 2009 el local StreetXO, en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de la calle de Serrano, una propuesta más informal que DiverXO.

¿Cuánto cuesta el brunch de BiBo Madrid de Dani García?

Dani García es conocido por aunar en un mismo plato los productos propios de su tierra, Andalucía, junto con las técnicas e ingredientes de la cocina más internacional. Inició su trayectoria en la cocina de la mano de Martín Berasategui y ya ha conseguido hasta 3 Estrellas Michelin en los muchos restaurantes que ha abierto.

En 2016 inauguró BiBo Madrid en pleno Paseo de la Castellana, que se popularizó por su menú brunch con un precio de 75 € para dos personas. El menú incluye platos como el brioche de rabo de toro o huevo benedictino de salmón ahumado y bearnesa especiada, también incluye un postre al que llama ‘Nutella para morir’ para los más golosos. Esta experiencia solo está disponible los sábados y domingos de 11:00 a 11:30 con 1h30m de duración.

¿Cuánto cuesta un menú en el Celler de Can Roca?



El restaurante de los hermanos Roca, ubicado en Girona, es un proyecto que está en constante evolución, con unos menús diseñados específicamente para cada año. Este 2022 nos encontramos con 2 opciones: el menú degustación o el menú festival. Eso sí, si escoges este restaurante, prepárate para una comida de mínimo 3 horas de duración. Además, si ya se te está haciendo la boca agua y tienes decidido qué vas a gastar tu premio en este restaurante, ten cuenta que cierra del 23 de diciembre al 17 de enero 2023.

El Menú Degustación consta de nueve platos que rinden homenaje al mar y a la montaña y que están elaborados a base de productos tan originales como el plancton. Platos como ‘Toda la gamba’ que consiste en una gamba marinada en vinagre de arroz, jugo de la cabeza, patas crujientes y velouté de algas, la Pithivier de pularda con trufa de verano y salsa de hierbas frescas o el postre de Flor blanca de saúco, acacia, azahar, guanábana, lichi, manzana verde. Todo esto por el precio de 215,00 €, por comensal.