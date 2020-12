Un edil reparte 7 millones, se entera en en una comisión y cree que es broma

El concejal de Más Madrid Félix López-Rey ha repartido desde su negocio familiar --una administración de lotería en la calle Gran Avenida 17, en Orcasitas (Usera)-- más de 7 millones de euros de un quinto premio de la Lotería de Navidad, 31.617, siendo la cuarta administración que más ha repartido en la región en el sorteo de Navidad.

"Esta mañana estaba en una videoconferencia en la comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid. Me han llamado de Telemadrid y pensaba que era una inocentada, no terminaba de fiarme y no, era el último quinto premio", ha descrito a Europa Press.

El 31.617 es un número abonado de su administración "desde hace 20 años", del que han vendido 120 series. "Conocemos la cara de muchísimas personas", ha asegurado. Una de las principales beneficiadas ha sido la Casa de Oficios de la Fundación Iniciativa-Sur.

Estos trabajadores vieron cómo reducían su carga de trabajo pasando de formar parte de un Equipo de Actuación Distrital del Ayuntamiento presente en dos distritos y con 50 personas en la pasada legislatura, a un único equipo en un distrito y con sólo nueve trabajadores, ha detallado Marta López-Rey, hija del concejal, a Europa Press.

El edil ha desvelado que entre los premiados está el personal de la limpieza, los profesores de la Casa de Oficios "y gente que está viviendo una situación difícil, para los que tener 6.000 euros es una inyección de moral".

Parte del premio se ha ido al pueblo de Toledo del que era originaria la mujer de López-Rey, Paredes de Escalona, recuerdo hacia su esposa que ha emocionado al edil. "Ahí juegan todos los vecinos. Que un pueblecillo de Toledo de cien habitantes que tengan sus 6.000 euros es...", ha señalado.

Líder vecinal de Orcasitas, concejal por IU en el Ayuntamiento de Madrid en el mandato 1897-1991 y 1991-1995 y ahora edil por Más Madrid, Félix López-Rey ha repartido este 22 de diciembre más de 7 millones de euros de la lotería de un quinto premio. "Poner cara y apellidos a los premiados es una satisfacción importante", ha reconocido.

También, como lotero, es una inyección porque si se reparte un premio luego se vende más en ese despacho, ha explicado, algo que viene bien en un año "difícil para todos, tras meses cerrados". "En estos barrios, donde el que no estaba parado estaba de ERTE, la situación ha sido muy jodida, sinceramente. Se ha pasado mal", ha resumido sobre un barrio "con colas del hambre".