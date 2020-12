Una administración viguesa reparte 10 millones: "Pensé que ya no tocaba"

La administración de loterías número 17 de Vigo, situada en el 120 de la calle Urzáiz, ha vendido más de 500 décimos de lotería de Navidad del número 38341, agraciado con uno de los cuartos premios en el sorteo de este 22 de diciembre. Según ha explicado su responsable, Vicente López, la noticia de la 'lluvia de millones' le ha pillado algo desprevenido. "Ya no contaba con nada, pensé que ya no tocaba nada", ha señalado, al tiempo que ha explicado que ha vendido 52 series del número premiado, es decir, 520 décimos.

Esto supone el 'reparto' de 10,4 millones de euros, 20.000 euros por cada décimo premiado. "Aún no sé a quién se los vendimos, tengo que revisar la lista", ha precisado.

Este lotero ha explicado que la pandemia de COVID y las restricciones de movilidad, así como el cierre temporal de negocios de hostelería se han traducido en "un bajón de las ventas". "Tenemos muchos clientes que son bares, cafeterías y restaurantes. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga", ha apuntado. Vicente López, quien ha asegurado que este premio "va a venir bien para Vigo", ha aclarado que "aún" no se ha acercado a su administración ninguno de los compradores del boleto premiado.