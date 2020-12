Loterías no quiere oír hablar de 'tongo': así blinda los bombos y bolas del Gordo

Los bombos, las bolas y todo lo necesario para celebrar el Sorteo de la Lotería de Navidad de este 2020 llevan durmiendo desde el pasado 15 de diciembre en la planta -16 del Teatro Real donde tendrá lugar un sorteo que como no podía ser de otra forma este año se celebrará entre estrictas medidas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Las medidas que no faltarán son las ya habituales para garantizar la seguridad de todo el material para que los famosos niños de San Ildefonso repartan suerte. Atrás queda el incidente del año pasado del operario que metía una bola con la mano y cuya imagen corrió como la pólvora por las redes sociales con la etiqueta 'tongo'. El momento llegó hasta la Audiencia Nacional donde Fiscalía consideró que no había delito alguno por lo que solicitó se archivara la causa.

La imagen que corrió como la pólvora el año pasado de un operario metiendo una bola a mano

La reacción social provocó que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuesta del Estado (SELAE) tuviera que emitir un comunicado el mismo día 22 de diciembre en el que explicó que el motivo por el cual incorporó una bola fue porque se dio la circunstancia de que en el proceso de introducción de las bolas en los bombos alguna rebotó fuera de éstos, lo que provocó la rápida intervención del trabajador. Un año después hoy volverán de nuevo a girar los bombos de El Gordo. Junto a la tolva, la trompeta y las bolas con los premios y los números llegaron hace seis días al escenario del coliseo madrileño bajo "un estricto protocolo de seguridad", según defienden desde Loterías.

Venían del almacén que tiene Loterías en Madrid y donde están el resto del año a la espera de una de las citas navideñas más esperadas. Una empresa de transporte es la encargada de llevarlos hasta el Teatro Real "siempre vigilados", confirman a este medio. El primero en entrar fue el bombo grande, el que recoge las 100.000 bolas de los números. Fabricado en el año 2006 en una aleación de latón y bronce, cuenta con una altura de 2,64 metros, 2,11 metros de ancho y un peso aproximado de unos 850 kilos. El diámetro de la esfera es de 1,58 metros.

A continuación entró en el edifico el bombo pequeño, fabricado en los mismos materiales y con unas dimensiones de 1,60 de alto por 1,28 metros de ancho, un diámetro de esfera 0,74 metros y un peso en torno a los 450 kilos. Aquí giran las bolas con la cuantía de los premios. En total se repartirán 26.322.880 premios.

El pasado martes 15 de diciembre también tuvo lugar, ante notario, el desprecintado de las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premios (entre ellas, la del popular Gordo, con 4 millones de euros por serie), todas ellas fabricadas en madera de boj, con los números grabados en láser y el mismo peso (3 gramos) y tamaño (18 milímetros). Este año, tras las labores de comprobación de todos los materiales, se han sustituido 231 bolas.

Desde ese día todos los elementos que intervienen en el Sorteo de Navidad han permanecido vigilados en la planta menos dieciséis del Teatro Real hasta el día del sorteo custodiados bajo estrictas medidas de seguridad las 24 horas del día. Momentos antes del sorteo se empezarán a meter las bolas en los bombos ante la mirada de un notario.

El sorteo de este año será bastante atípico por las limitaciones que impone la covid-19. Los niños solo se quitarán la mascarilla cuando les toque cantar el número o el premio y los bombos estarán más separados de lo habitual para poder garantizar la seguridad de los trabajadores. Una mampara se colocará entre los profesionales del sorteo que por primera vez no tendrá público entre las gradas.

Este año están disponibles para este sorteo un total de 172 millones de décimos, 172 series de 100.000 números cada una. La emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70 % en premios, con lo que el próximo 22 de diciembre se repartirán 2.408 millones de euros en premios. El Gordo estará dotado de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo.