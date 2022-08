Madruga para comprobar su cupón diario de la ONCE... y gana 35.000 euros

El cupón diario de la ONCE ha regado de millones la localidad madrileña de Getafe. La 'culpa' la tiene Isabel López López, trabajadora de la Organización Nacional de Ciegos Españoles desde hace más de 30 años. El reloj no había llegado a las nueve de la mañana cuando uno de sus clientes habituales ya estaba en su quiosco situado en la Avenida de las Ciudades para que comprobara si el cupón que compró el día anterior tenía algún premio. Como era habitual, acababa en 5. Menos común fue lo que les dijo el TPV cuando pasaron el código para comprobarlo. Cuando el premio es más de 200 euros remiten a acudir a una entidad colaboradora para cobrarlo. Los nervios se han apoderado de los dos hasta que han verificado que tenía todos los números del 16.735... y en su orden. Este cliente es uno de los agraciados con los 35.000 euros del premio 'gordo' del sorteo.

A partir de ahí el goteo de vecinos premiados no ha cesado porque en total Isabel López ha repartido un total de 815.000 euros en 10 cupones premiados. Uno de ellos contiene además la serie. "Es la primera vez que reparto tanto dinero", asegura a La Información. "Yo no me he llevado nada", asegura al mismo tiempo que pide "salud". Ella seguirá en su quiosco y el que seguro irá mañana a la misma hora será este vecino habitual que, para no perder la costumbre, hoy se ha vuelto a llevar otro cupón "acabado en cinco claro".

Además de los 815.000 euros que se han quedado en Getafe con 10 cupones premiados, la ONCE ha repartido 1.155.000 euros más a través de 33 cupones agraciados con 35.000 euros cada uno y vendidos en diversos lugares. Así, la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera se ha llevado un total de 385.000 euros a través de 11 cupones premiados con 35.000 euros cada uno; diez cupones más (350.000 euros) han ido a parar al municipio cordobés de Puentegenil; otros diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno (350.000 euros) han viajado hasta Ciudad Real; un cupón más (35.000) se ha vendido en Salamanca y otro más (35.000) en la localidad navarra de Tudela.

En total, la ONCE ha repartido en este sorteo 1.970.000 euros. Además, en Madrid también ha habido un acertante de cinco cifras en el sorteo del Eurojackpot de este jueves. Concretamente, el vendedor Amalio García García, que vende en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha vendido este boleto premiado con 77.291,40 euros.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. El sorteo de este martes estaba dedicado a 'Transitus', la exposición de Las Edades del Hombre 2022 que se celebran en Plasencia y se pueden visitar hasta el próximo mes de diciembre