Los productores de sandía y melón temen que las importaciones hundan los precios

Si uno acude a un supermercado se encontrará sandías y melones, con una amplia horquilla de precios, que se sitúan de promedio muy por encima de los 2 euros por kg. Sin embargo, entre los productores cunde la inquietud a un verano en el que se puede repetir la paradoja del año pasado: unas remuneraciones en origen bajas, con las que no puedan cubrir sus costes de producción, frente a unos precios finales elevados para el consumidor. Un 'cisne negro' como la sequía tampoco ayuda mucho y, de no mediar mayores precipitaciones, puede mermar la producción local abriendo la puerta a mayores importaciones.

"Esta semana ha habido un frenazo en las compras", constata el responsable de frutas y hortalizas de COAG Andrés Góngra en relación con las comercializados y critica que al agricultor se le está pagando de media unos 18 céntimos por kilo en el caso de la sandía y, en el del melón, los precios en origen se sitúan entre los 22 y 25 céntimos/kg. Todo ello, se sitúa muy lejos de unos costes de producción estimados en unos 40 céntimos por kilo de media. En este sentido, el representante de esta organización agraria, reconoce que "hay muchísima preocupación en el sector". Hasta el extremo de que hay productores que destinan parte de sus sandías y melones para el consumo animal. Al respecto, Góngora matiza que se debe buscar explotaciones próximas "para no tener que asumir el coste del transporte".

De cualquier modo, el representante de COAG tampoco cree que el precio que debe abonar el consumidor estimule la compra y no duda en hablar de "desajustes" en el la fruta y alerta contra el hecho de que una parte importante de la producción se esté malvendiendo. "La presión en origen es tal que nos estamos pegando un tiro en el pie", concluye advirtiendo contra la creciente dependencia de terceros países. En una línea similar se pronuncia Paqui Iglesias, responsable de hortalizas de UPA, quien coincide en que los precios en origen están por debajo de los costes de producción y no duda en hablar de "especulación" y lanza un aviso: se ha plantado un 30% menos de sandía al aire libre en Almería. Una de las zonas productoras más destacadas.

Por ejemplo, según la web agroprecios.com, la sandía negra sin pepitas ha pasado de rondar los 23-28 céntimos/kg este martes a adquirirse entre 21 y 26 céntimos por kilo ayer miércoles. Tal es el caso de la sandía blanca cuyos precios han pasado de la horquilla de 18-23 céntimos/kg del martes a los 16 - 21 céntimos/kg del día siguiente. La mini ha pasado en un día de una horquilla de 10-15 céntimos/kg a caer por debajo de los 13 céntimos/kg.

"No la compran - en referencia a la sandía y el melón locales - y los agricultores los están regalando, algunas de una calidad muy buena, pero no hay quien lo compre", lamenta Iglesias. La representante de UPA, añade a las críticas hacia las comercializadores y la distribución, un factor más: las importaciones de terceros países, especialmente de la sandía marroquí. "Desde hace un par de años se ha puesto de moda, pero no tiene la misma garantías sanitarias", apunta. En este sentido, apunta hacia la posibilidad de "una pinza" para bajar los precios. Además Góngora (COAG) sostiene que las importaciones se están utilizando como "argumento para bajar el precio, incluso, a veces suena a excusa".

Para el responsable de Frutas y Hortalizas de la citada organización agraria en abril los precios en origen se comportaron a pesar de la importación y muestra su extrañeza porque las remuneraciones hayan caído justo en el inicio de la campaña. "Es una estrategia para bajar el precio en origen. Además la Ley de la Cadena Alimentaria no se está respetando", concluye.

"La comercializadora está pagando una miseria"

"He tenido ya pérdidas de 20.000 euros", lamenta Juan Cabeo que es productor de sandías en Almería y cuenta con un terreno de hectárea y media. "La comercializadora está pagando una miseria, no solo por la sandía, sino por el pepino, el calabacín...", critica este productor quien reconoce que el temor a que la sandía se pase y haya que tirarla se termina aceptando lo que le ofrecen. En su caso, ha percibido por su producción 15 céntimos por kilo después de 5 meses de cuidados e inversiíon en agua, abonos, plásticos, semilleros y atribuye a la distribución importantes beneficios.

En su opinión, tampoco ayuda que en los supermercados de su entorno esta hortaliza esta a 1,90 euros /kg . Un precio que no ve muy atractivo. "Todo el mundo se enriquece a costa del agricultor", apunta Cabeo quien se pregunta qué joven va a dedicarse al campo "si se arrunia".