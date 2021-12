La UE abre la puerta a rebajar el IVA en productos sanitarios o ecológicos

Los ministros de Hacienda de los Estados miembros de la UE alcanzaron este martes un acuerdo para actualizar las normas vigentes que rigen los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de bienes y servicios con el objetivo de permitir a los gobiernos “más flexibilidad” en los tipos que pueden aplicar y adaptar este impuesto a “prioridades comunes de la UE, tales como la lucha contra el cambio climático, el apoyo a la digitalización y la protección de la salud pública”. Para ello, entre otras medidas, el acuerdo incluye que los Estados puedan aplicar un tipo reducido inferior al 5% o eximir del IVA a un pequeño número de artículos.

Así lo indicó en un comunicado la Comisión Europea, en el que este órgano comunitario resaltó que “se congratula” por el acuerdo alcanzado, que se enviará al Parlamento Europeo para su consulta sobre el texto definitivo a más tardar en marzo de 2022. Para el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, “este acuerdo por unanimidad alcanzado hoy para modernizar las normas que rigen los tipos del IVA es una excelente noticia”, ya que “los Estados miembros dispondrán de más flexibilidad a la hora de que sus sistemas de IVA reflejen las opciones políticas nacionales, garantizando al mismo tiempo la coherencia con las prioridades europeas comunes”. Asimismo subrayó que “este resultado de unas negociaciones maratonianas pone de manifiesto que, allí donde hay voluntad, hay manera, y esta es la vía europea”.

La propia Comisión Europea indicó que las normas vigentes de la UE sobre los tipos del IVA “tienen casi treinta años y necesitaban con urgencia una modernización dada la evolución de las normas generales del IVA a lo largo de los años”, por lo que en 2018 propuso una reforma de los tipos de IVA. De esta manera, los Estados miembros han acordado realizar una actualización de la lista de bienes y servicios a los que todos pueden aplicar tipos reducidos del IVA. Entre los nuevos productos y servicios añadidos a la lista figuran los que protegen la salud pública, son buenos para el medio ambiente y sostienen la transición digital. Una vez que las normas entren en vigor, los Estados miembro también podrán eximir por primera vez del IVA a determinados bienes y servicios enumerados que se considera que satisfacen necesidades básicas.

Además, también han acordado la eliminación antes de 2030 de la posibilidad de que los Estados miembros apliquen tipos reducidos y exenciones a bienes y servicios considerados perjudiciales para el medio ambiente y para los objetivos de la UE en materia de cambio climático.

Otro acuerdo es la puesta a disposición de todos los países de excepciones y exenciones para bienes y servicios específicos, que ahora estaban actualmente vigentes por razones históricas en algunos Estados miembros, a fin de garantizar la igualdad de trato y evitar distorsiones de la competencia. No obstante, las excepciones existentes que no estén justificadas por objetivos de política pública que no sean los que sostengan la acción de la UE en materia de clima deberán acabar antes de 2032.

Las nuevas normas acordadas este martes están respaldadas por un acuerdo previo para trasladar el sistema del IVA de la UE a aquel en el que el IVA se paga en el Estado miembro del consumidor y no en el del proveedor. Esto, explicó la Comisión, “garantiza que una mayor diversidad de tipos tenga menos probabilidades de perturbar el funcionamiento del mercado único o de crear distorsiones de la competencia”. “Al mismo tiempo, también evita la proliferación de tipos reducidos, lo que pondría en peligro la capacidad de los Estados miembros de recaudar ingresos en la era posterior a la Covid-19”, agregó.

En este sentido, la Comisión apuntó que, “en los próximos años, los Estados deberán proseguir sus esfuerzos por garantizar una recuperación sostenible tras la pandemia e invertir intensamente en las transiciones ecológica y digital”, por lo que “la protección de los ingresos públicos es especialmente importante a este respecto”.

Esta es la razón por la que la legislación actualizada también especifica el nivel mínimo de los tipos reducidos, así como el número máximo de bienes y servicios al que los Estados miembros pueden aplicar dichos tipos. No obstante, por primera vez, los Estados miembros también podrán aplicar un tipo reducido inferior al 5% o eximir del IVA a un pequeño número de artículos de la lista.