Montero acusa al PP de querer cargar la crisis económica sobre los trabajadores

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acompañado este sábado a la Ministra de Sanidad y ya, candidata oficial a las primarias para la alcaldía de Las palmas, Carolina Darias. El acto que ha tenido lugar en la ciudad, ha contado también con la presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Montero ha acusado al Partido Popular de intentar cargar la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores.

La titular de Hacienda, ha defendido que desde el PSOE, en cada legislatura se trabaja con un denominador común, realizar un proyecto político para "luchar juntos por la igualdad y por la libertad, luchar en definitiva desde la unidad". Gracias a este trabajo, Montero defiende que durante los periodos socialistas en el Gobierno es cuando "mayores avances ha tenido España", y defiende que sea con una política del diálogo, algo que, según la vicesecretaria general del PSOE, la derecha no entiende por qué solo busca "la confrontación", y prefieren que "no se mueva nada, no cambie nada en una situación en los que tenían mucho seguirán teniendo mucho".

María Jesús Montero ha sacado pecho y ha resaltado el trabajo del Gobierno de coalición, de dar esperanza a "todos aquellos que no han tenido la suerte de nacer en una cuna que les permita tener seguridad". En definitiva, ha recalcado que el Ejecutivo trabaja para culminar un proyecto que haga "que nuestros hijos vivan mejor que nosotros", la ministra de Hacienda ha resaltado que la clave es el diálogo entre los que "pensamos distinto" para promover la convivencia. Ante estas palabras, Montero ha admitido que ve al PP "incapacitado" para gobernar y ha acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de usar la controversia y el miedo para desgastar al Gobierno.

La ministra ha insistido sobre el presidente popular que no se puede ir de "moderado" cuando le da la espalda a los problemas del país y "cuando uno quiere cargar la crisis económica a las espaldas de los trabajadores y de la clase media". En este sentido, ha entendido que el único propósito del Partido Popular es "deslegitimar" a un presidente democrático, Pedro Sánchez, "practicando una suerte de antipatriotismo".

En esta misma línea, Montero ha recalcado que no se puede ser "patriota" defendiendo los intereses de los "grandes capitales, de las energéticas y de las entidades financieras".

Conflicto en Cataluña

Montero ha resaltado que durante la última legislatura del PP, el partido no "cogió el toro por los cuernos" durante la etapa de "temperatura alta en Cataluña en 2017, y no hizo frente a los problemas desde la fortaleza de utilizar las fuerzas democráticas para arreglarlo". La ministra ha señalado que Sánchez ha heredado un problema por la inacción del último Gobierno de los 'populares'.

La titular de Hacienda asegura que el "único propósito del PP es el enfrentamiento, deslegitimar y enfrentar a este Gobierno. "¿Os acordáis de las imágenes que veíamos todas las noches con angustia de los altercados en las calles?, ha preguntado Montero, que asegura que el PP le ha dejado un problema al siguiente Ejecutivo tras la fuga de Puigdemont por la frontera. Además, recalca que la misión de Sánchez siempre fue la de "crear puentes para posibilitar el diálogo entre catalanes y el diálogo con Cataluña".

Montero ha asegurado que el presidente del Gobierno "trabajará por la convivencia" y va a continuar luchando por "que primen los valores de la fraternidad y que sea el diálogo y la palabra la manera de resolver, los problemas, no la fuerza, la imposición o la violencia".

Ley 'sólo sí es sí'

La ministra de Hacienda ha aprovechado el acto para tildar la ley del 'sólo sí es sí' como una conquista del feminismo. "Las mujeres vamos a seguir recorriendo el camino largo que nos queda por recorrer y a seguir reclamando medidas e iniciativas que nos permitan estar en igualdad con nuestros compañeros varones", ha remarcado en Las Palmas de Gran Canaria.

Por ello, ha insistido en que la ley del 'solo sí es sí' es una "gran conquista" del feminismo porque "no se puede dejar a la interpretación que el silencio del miedo, de la incapacidad de poder responder o de cuando te quedas paralizada porque tienes terror se interprete en algún lugar como consentimiento para unas relaciones no consentidas". Asimismo, Montero apuntó que "claro" que el PSOE va a defender una legislación que permita que no haya lugar a la duda sobre cuando una mujer quiere mantener relaciones sexuales. Montero ha asegurado que el Ejecutivo va a pedir "en este momento una armonización de doctrinas porque el objetivo de la ley era justamente endurecer las penas sobre las agresiones, porque nadie tiene el derecho de abusar o agredir a una mujer por el simple hecho de serlo".