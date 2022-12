Macron trata de desactivar el miedo a cortes de electricidad en el invierno

El Gobierno francés y su presidente, Emmanuel Macron, se están dedicando en las últimas horas a tratar de desactivar el miedo a cortes de electricidad, y la polémica política que lo ha acompañado, que ellos mismos habían contribuido a crear con la presentación de un plan de contingencia. "Se ha dado la impresión de que habrá cortes la semana próxima" y "todo eso es surrealista", declaró este miércoles la ministra de la Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, en una entrevista al canal BFMTV.

La ministra trató de corregir el tiro de la comunicación del propio Gobierno, que la semana pasada detalló un dispositivo preparado para afrontar posibles interrupciones del suministro de electricidad debido a la baja producción nuclear, ya que sólo están en funcionamiento 36 de los 56 reactores nucleares del país, que normalmente generaban el 70% de la corriente. "El hecho de que trabajemos (en la hipótesis de cortes) no quiere decir que van a ocurrir", se justificó después de haber insistido también en que "la preocupación es estar preparados para todas las eventualidades".

En la misma línea, la primera ministra, Élisabeth Borne, subrayó en otra entrevista a la emisora RTL que no hay ninguna razón para el pánico e insistió en la idea en que "todo el mundo está movilizado para producir el máximo de electricidad", y al mismo tiempo "la buena noticia" es que el consumo está bajando.

Macron: "Vamos a aguantar este invierno pese a la guerra. Pido a todo el mundo que haga su trabajo"

Estas intervenciones son la consecuencia de la del propio Macron este martes en Tirana, donde participaba en la cumbre europea sobre los Balcanes y, saltándose la norma de no hablar de política francesa cuando está en el extranjero, quiso enviar un mensaje de enfado sobre cómo se estaba gestionando esta cuestión. "¡Basta con todo eso!", declaró Macron en un tono subido antes de añadir: "Somos un gran país, tenemos un gran modelo energético, vamos a aguantar este invierno pese a la guerra. Pido a todo el mundo que haga su trabajo".

Además de calificar de "estúpido" el debate de las últimas horas, hizo hincapié en que "los escenarios del miedo no son para mí. Seguimos unidos y avanzamos". El operador de redes RTE ha planteado diversos escenarios en función de si los reactores nucleares parados no consiguen ir arrancando como le ha pedido el Gobierno a la eléctrica estatal EDF o si el invierno fuera particularmente frío y Francia no pudiera importar corriente de otros países como Alemania o España, como lo está haciendo actualmente.

RTE no contempla apagones generales y considera improbables los escenarios en que habría que proceder a cortes de un par de horas en algunos sectores (de los que quedarían excluidos hospitales entre muchas otras instalaciones estratégicas), pero no los descarta. En caso de tensión, el riesgo de corte (siempre limitado a dos horas y a un número de sectores limitado) se podría evitar con reducciones del consumo de entre un 1 y un 5% en el escenario central y de hasta un 15% en el caso más extremo.

La semana pasada, el consumo de electricidad en Francia bajó un 8,3% respecto a la media de los cinco años precedentes, un descenso más acusado que en las semanas precedentes y que se debe sobre todo a la industria, ya que los particulares y el sector servicios están disminuyendo menos la demanda.