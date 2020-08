La madre soltera que se jubiló como millonaria con 49 años: así lo consiguió

Jackie Cummings Koski desconocía por completo el mundo de la inversión hace 11 años, cuando se unió al club de inversores financieros de su localidad. Esta madre soltera que vivió situaciones económicas difíciles tenía 17.000 euros ahorrados cuando se unió al club y hoy en día es una de sus directoras gracias su éxito: se jubiló con 49 años como millonaria.

El objetivo principal de Cummings en el momento en el que decidió unirse al grupo de inversores era mejorar sus conocimientos sobre mercados financieros e inversión, pero el buen ambiente dentro del grupo le permitió encontrar también un espacio para hablar abiertamente de su divorcio, así como encontrar un entorno seguro para ella y su hija pequeña. Cada compañero se convirtió en un mentor y las conversaciones eran muy enriquecedoras. "Todo fue muy inspirador", señala Cummings a 'MarketWatch'.

Comenzar a invertir, ajustarse a un presupuesto de gasto y ahorrar permitió a esta antigua agente comercial alcanzar la independencia financiera. En los últimos 11 años, Cummings pasó de tener 17.000 euros cuando se divorció a 1,1 millones. A los 46 años alcanzó la independencia financiera y se jubiló tres años más tarde.

En la actualidad, Cummings es asesora financiera. Según su expereincia, los asesoramientos individuales o en grupo son cruciales para alcanzar los objetivos. "Pasar progresivamente de la pobreza a la independencia financiera es un proceso que la mayoría de personas con las que trabajo puede conseguir", señala.

Otro ejemplo del movimiento FIRE de jubilación anticipada

Esta americana es otra representante del movimiento FIRE ('Financial Independence, Retire Early') que crece en Estados Unidos con personas que se jubilan de forma anticipada a edades tempranas. Para conseguir sus metas, Cummings siguió varias reglas de esta corriente, como recortar en los gastos e invertir la mayor parte del resto del dinero.

Como representante de ventas en LexisNexis, su sueldo varió año tras año con una media de 68.000 euros al año. La mitad se iba en sus gastos y los de su hija, y la otra mitad se dedicaba al ahorro y la inversión.

La asesora financiera indicó, eso sí, que su éxito económico no habría sido posible en todos los lugares de EEUU. Ella vive en Ohio, donde los precios de las casas no son tan altos como en Nueva York o San Francisco, así que su hipoteca, sus impuestos y su seguro sumaban un total de 850 euros al mes. Aún así, cuidó sus gastos comprando un coche a mitad de precio y trabajando cerca de casa para no perder dinero en combustible.