Madrid, Cataluña y Andalucía reciben la mayor parte del bono joven del alquiler.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y las comunidades autónomas han fijado este miércoles, en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, los criterios de distribución territorial para el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. La ayuda para el alquiler cuenta con una partida presupuestaria de 200 millones de euros, mientras que el monto destinado al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda es de 345 millones de euros, según consta en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

El reparto de esos 545 millones de euros se hará entre Ceuta, Melilla y todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra por su régimen foral. Andalucía lidera el reparto, con un 17,10% de los fondos totales. Madrid recibirá el 15,9% y Cataluña, el 14,5%. Para la Comunidad Valenciana se ha destinado un 11,4%. Ceuta y Melilla obtendrán un 0,1%, respectivamente, de ese presupuesto. Aragón contará con un 3,8%; Asturias, del 3,3%, Baleares, del 2,4%; Canarias, del 5,3%; Cantabria, del 1,9%; Castilla y León, del 5,4%; Castilla-La Mancha, del 4%; Extremadura, del 3%; Galicia, del 5,7%; La Rioja, del 1,7%; y Murcia, del 4,4%.

En el encuentro se han discutido distintos aspectos del Bono Alquiler Joven y del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, como ha informado el Mitma en un comunicado, y se ha repasado la coordinación en la ejecución del anterior Plan 2018-2021. También se ha reconocido la vivienda como uno de los ejes de la acción del Ejecutivo y el Ministerio ha reiterado su compromiso con el acceso a la vivienda.

En la reunión han participado la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, el secretario general de Vivienda y Suelo, David Lucas, el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 18 de enero el bono joven al alquiler y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

El bono contempla una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes entre 18 y 35 años. Para acceder a ese monto, los solicitantes deben contar con un contrato de alquiler y con un contrato de trabajo que no les genere ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), en 24.318 euros anuales. Además, el límite de la renta del alquiler será de 600 euros en el caso de los pisos y de 300 euros para las habitaciones. No obstante, la medida contempla la posibilidad de elevar ese tope a 900 euros y 450 euros, respectivamente, en zonas tensionadas. El Mitma no descarta que los máximos superen esos 900 y 450 euros en determinadas zonas.