Madrid regulará la habitabilidad para hacer frente al mercado de 'pisos-zulo'

El Ayuntamiento de Madrid arranca los trámites previos para elaborar una ordenanza de habitabilidad que regule las condiciones de edificabilidad y evitar que sigan aflorando y comercializándose pisos minúsculos con serias dudas de ser habitables. La existencia de este tipo de 'viviendas' se ha multiplicado en la capital debido a la presión inmobiliaria que sufren sus habitantes para tratar de acceder a un piso. También a que desde 2018 no está en vigor la 'cédula de habitabilidad', el documento administrativo que certificaba las condiciones mínimas en las que se podía habitar un inmueble.

El gobierno de José Luis Martínez-Almeida apura la legislatura para poner en marcha una de las medidas pactadas en los 'Acuerdos de la Villa' entre todas las formaciones con representación política en el municipio. El acuerdo alcanzado proponía regular "las condiciones de edificabilidad a la luz de las necesidades y circunstancias detectadas durante la pandemia y años anteriores", algo que se pretende conseguir con la nueva norma. Será complementaria a las leyes vigentes, y pretende servir de punto de referencia para futuras decisiones políticas y de criterio para canalizar las ayudas destinadas a rehabilitación o mejora de residencias.

Para ello, la nueva ordenanza tratará de definir la 'habitabilidad' como concepto, delimitar sus características o diseñar indicadores para evaluar la satisfacción de los moradores de estas viviendas. Tratará aspectos como las condiciones higiénicas, el tratamiento de terrazas, balcones y azoteas, el diseño de espacios comunes para adaptarlos al teletrabajo, zonas de aparcamiento para bicicletas o naturalización de los edificios.

Vivienda vinculada a la pobreza

En la memoria normativa, el consistorio hace mención al vínculo de la vivienda con factores de pobreza y vulnerabilidad, recuerda las diferencias sociales que se pusieron de manifiesto en los confinamientos, y menciona la necesidad de garantizar que las viviendas sean asequibles, accesibles o concebidas bajo ciertos estándares de confort. Antes de esta consulta, el ayuntamiento madrileño ya estudió la vulnerabilidad en los hogares, dando a conocer que el 28% de ellos tenían dificultad para llegar a fin de mes.

Buenas noches zulistas! Estamos que lo regalamos! Hoy por solo 99.000€ zulo trastero en Madrid! Disfruta de tus ¿21 m²? de bajo interior y aíslate del mundanal bullicio nocturno así como de la luz y el oxígeno! Un chollo! pic.twitter.com/MDL47MRKJG — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) November 6, 2022

La cuestión de la habitabilidad de la vivienda es compleja. Su construcción o rehabilitación está regida por decenas de normas, pero no existe una definición unitaria que fije las condiciones mínimas para que un inmueble pueda ser habitado. La regla básica para toda nueva vivienda, el Código Técnico de la Edificación, tampoco las fija. El propio ayuntamiento asume que no cuenta con un instrumento que permita describir si un piso es habitable, ya que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, la inmediata norma de mayor rango se limita a que se mantengan unas "condiciones básicas" no definidas.

La Comunidad de Madrid eliminó la cédula en 2018

En junio de 2018, la propia Comunidad anunció la supresión del trámite de concesión de la cédula de habitabilidad, el documento que reconocía si un inmueble era apto o no para ser utilizado como vivienda. El entonces gobierno popular de Ángel Garrido —sucesor de Cristina Cifuentes— alegaba que este documento era un control previo a la construcción que duplicaba competencias que ya se verificaban con la licencia urbanística municipal.

Tampoco la gran norma urbanística de Madrid, su Plan General de Ordenación Urbana, acaba con esta ambigüedad: "La 'habitabilidad' es hoy en la normativa existente un concepto jurídico no delimitado, quedando pendiente establecer el alcance y contenido adecuados para alcanzar los objetivos previstos", asegura la memoria de la futura norma que pretende implementar el gobierno madrileño. Para que llegue a materializarse, deberá pasar el trámite de consulta pública en la que en la que se pregunta a los madrileños qué nota le pondría a su hogar, qué aspectos proporcionan un mayor confort y satisfacción a su vivienda, un edificio o un barrio; o si creen que deberían subvencionarse las obras para mejorar su calidad.

El m2 madrileño, en máximos históricos

En cuanto al mercado de vivienda madrileño, los últimos datos ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista fijan en 3.995 euros el precio del metro cuadrado para las viviendas a la venta en febrero de 2023, máximo histórico de sus registros, valor que es un 6,1% superior al año anterior. Por su parte, el precio del alquiler se queda a dos décimas del récord anotado en mayo de 2020, con un valor de 16,6€/m2 en febrero, creciendo un 10,9% en un año.

El informe 'Madrid Insight 2022' elaborado por Knight Frank situaba a Madrid como una de las cien ciudades del mundo donde más creció el precio del residencial, motivado por el aumento de las grandes fortunas y el dinamismo del mercado. La segunda oleada del 'Radiografía del mercado de la vivienda 2022' elaborada por Fotocasa con datos del segundo semestre del año apuntaba a que en Madrid se estaba estancando la compraventa de pisos y aseguraba que la participación de los particulares en el mercado había caído 4 puntos, del 36% al 32%.