Mañueco sigue a Ayuso y blindará la autonomía fiscal de Castilla y León.

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que defenderá la "autonomía fiscal" de Castilla y León frente al Gobierno de España para no verse obligado a "subir los impuestos", ya sea mediante una ley o recurriendo a los tribunales si fuese necesario. "Somos la comunidad autónoma con la política fiscal más favorable para las familias. Mientras Sánchez sube los impuestos, nosotros en Castilla y León los bajamos", ha señalado en un acto del PP dedicado a los servicios públicos.

Tras criticar que el Gobierno no haya pagado "todavía" el IVA que debe a Castilla y León, ha acusado al Ejecutivo de "marginar" a la Comunidad "con los fondos europeos". "Nos desprecia con los Presupuestos y ahora nos quiere obligar a subir los impuestos", ha rematado el candidato 'popular', que ha advertido al Ejecutivo de que "aquí no se va a reponer el Impuesto de Sucesiones". "No nos van a obligar a subir el Impuesto de la Renta, antes al contrario, lo vamos a bajar", ha añadido para apuntar a continuación que no va a permitir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "castigue más" a los castellanoleoneses.

Sin dejar de lado al Gobierno, Fernández Mañueco ha vuelto a pedir la dimisión del cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la nueva campaña de su departamento con consejos para preparar un 'tupper', algo que ha considerado un ataque al sector "de la hostelería y la restauración". Al hilo de esto, ha afirmado que "en los restaurantes se come de primera, en Ávila, en Castilla y León, y en España". "Yo defiendo a nuestros agricultores y ganaderos, a nuestros autónomos, defiendo también a los hosteleros", ha señalado antes de apostillado que Alberto Garzón "sobra como ministro de España".

Vivienda "más accesible"

Fernández Mañueco se ha comprometido a trabajar por una vivienda "más accesible" con ayudas a la compra, el alquiler y la rehabilitación, especialmente para los jóvenes, al tiempo que ha prometido llegar hasta una cobertura del 75 por ciento de la renta a aquellos que viven en el medio rural, "tengan o no ingresos, frente al que 50 que ya se cubre en toda la Comunidad. "Durante estos tres años, hemos ayudado a 13.700 jóvenes a pagar la mitad de su alquiler con 26 millones de euros y la próxima legislatura, llegaremos a 20.000 jóvenes con una inversión de 35 millones", ha indicado el candidato 'popular', quien ha criticado la "ineficacia" de Sánchez, cuyo bono al alquiler ha considerado "una medida trampa", con "mil cabos sueltos y un presupuesto insuficiente".

"Llegará a un número reducido de jóvenes porque exige disponer de una fuente regular de ingresos y se ha adoptado sin consenso ni diálogo con las comunidades", ha insistido. Para facilitar la compra de vivienda, se ha comprometido a avalar hasta el 20 por ciento de la hipoteca a los jóvenes que accedan a una vivienda libre o protegida en cualquier municipio, con límites amplios de ingresos y precio.

Así, ha señalado que los jóvenes tendrán viviendas "un 20 por ciento por ciento más baratas" en las promociones de protección pública en el medio rural y los jóvenes no pagarán impuesto de Transmisiones por su vivienda en zonas rurales en riesgo de despoblación. Para el resto de la población, el tipo bajará del ocho al tres por ciento. Fernández Mañueco también ha defendido que Castilla y León es "líder" en la gestión de los servicios públicos y ha afirmado que todos los castellanoleoneses deben sentirse "orgullosos". "No hay ninguna otra comunidad en España que gestione los servicios públicos como lo hace Castilla y León por el compromiso de los profesionales y de la sociedad en su conjunto, pero también por una actitud política, un compromiso primordial de mi Gobierno de apuesta por los servicios públicos", ha aseverado.