Maroto abre el Corredor Aéreo Sanitario a las empresas para que se provean de EPIs

Este pasado miércoles un convoy de Iberia cargado con cinco millones de mascarillas y 30.000 trajes químicos adquiridos en China aterrizó en España completando la novena operación del bautizado como Corredor Aéreo Sanitario, una iniciativa conjunta de la aerolínea de bandera, el Grupo Oesía y Fenin, la patronal de las empresas de tecnología sanitaria - y respaldada por el Gobierno- para agilizar la importación de material sanitario básico para el estresado sistema sanitario público. Desde su puesta en marcha hace poco más de dos semanas, el Corredor ha permitido traer a España cerca de 26 millones de mascarillas e ingentes cantidades de otro tipo material sanitario que han servido para descongestionar el hasta hace muy poco engorroso abastecimiento de este tipo de material en el mercado chino.

Según los promotores de la iniciativa, ésta nació en origen "con el único fin de contribuir a descongestionar y aumentar el aprovisionamiento a España de los productos sanitarios necesarios" para la red sanitaria estatal tanto para prevenir el contagio por Covid-19 -los ya célebres equipos de protección individual (EPI)-, como para tratar a los pacientes o permitir diagnosticar la enfermedad.

Sin embargo, la evolución de los acontecimientos y la incipiente entrada del país en la fase de desescalada, como la denomina el Gobierno, de las restricciones impuestas a la movilidad de las personas y a la actividad económica ha ensanchado la lista de agentes demandantes de este tipo de dispositivos de protección para incluir a las empresas. No hay que olvidar que la ley les obliga a garantizar la salud de sus trabajadores y, en este contexto, a proveerlos de los equipos de protección necesarios para prevenir un posible contagio, so pena de actuación de la Inspección de Trabajo como ya se han encargado de recordarles tanto desde el Gobierno como desde los sindicatos.

La vuelta a la actividad tras el 'cerrojazo' de quince días decretado por el Gobierno en el entorno de la Semana Santa ha aflorado las dificultades de las empresas para proveer a sus trabajadores de los equipos de protección necesarios para prevenir posibles contagios. Las propias organizaciones empresariales deslizaron el mismo lunes que muchas empresas no habían podido abrir, pese a que estaban autorizadas para ello, por no poder garantizar la seguridad de sus trabajadores. Para paliar esta situación, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, ha ofrecido a la CEOE y a las empresas de todas sus organizaciones territoriales y sectoriales asociadas la capacidad logística del Corredor Aéreo Sanitario para que la dificultad de acceso no sea en ningún caso un obstáculo para que puedan garantizar la seguridad de sus trabajadores, según han confirmado a La Información fuentes empresariales.

"Posiblemente las empresas grandes sí que tienen capacidad y acceso a suministros de este tipo de materiales, pero las pequeñas y medianas empresas seguramente carecen de acceso a estos equipos", advirtió el pasado lunes en una entrevista televisiva el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa. Las cosas desde entonces se han movido rápido. Las organizaciones asociadas a CEOE y Cepyme recibieron ese mismo lunes un correo electrónico en el que se les informaba de la posibilidad de recurrir a los convoyes del Corredor Aéreo Sanitario para proveerse del material de protección que necesitaran para cumplir el imperativo legal de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, según han confirmado portavoces de varias de estas organizaciones.

Fuentes de CEOE aseguran que la iniciativa no es suya, sino que partió del Gobierno, en concreto del Ministerio de Industria de Reyes Maroto que según fuentes empresariales informó a los dirigentes de la organización de la posibilidad de recurrir a esta pasarela logística con China para poder acceder a los preciados EPI. Consultado sobre el particular, Industria se limita a afirmar que "trabaja de manera coordinada y alineada con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en numerosas situaciones relacionadas con el Covid-19 en los ámbitos de la industria, el comercio y el turismo". Lo cierto es que organizaciones empresariales ajenas a estos ámbitos han recibido la invitación de CEOE para poder realizar pedidos por este cauce.

El plan está de momento en una fase incipiente. Las organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE ha reenviado la invitación con la posibilidad de acceder a ese canal a todas sus empresas asociadas y están a la espera de recibir las primeras peticiones si es que éstas se producen. Fuentes de las empresas impulsoras del proyecto del Corredor Aéreo Sanitario aseguran que todavía no han recibido ninguna petición de formal de material sanitario para empresas, pero que "estamos a su disposición para atender las necesidades que nos trasladen".

El proyecto del Corredor Aéreo Sanitario ya es puesto como ejemplo por muchos dirigentes empresariales del potencial de la colaboración público-privada. La asociación del conocimiento del mercado sanitario de Fenin, la capacidad logística del Grupo Oesía y las rutas áereas de Iberia, puestas al servicio del abastecimiento de material sanitario básico para el sistema público de salud y ahora quizá también de las necesidades de protección de los trabajadores de las empresas.