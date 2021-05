Maroto confía en la vacunación y espera 45 millones de turistas para este verano. 

Las previsiones son positivas. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha avanzado que el Gobierno espera captar este año unos 45 millones de turistas extranjeros, algo más de la mitad de los 83,5 millones que vinieron en 2019, y ha instado a los extranjeros a que empiecen a planificar sus vacaciones en España.

En la presentación de la campaña promocional que Turespaña lanzará en los principales mercados emisores de turistas, bajo el eslogan 'Te mereces España', la ministra ha destacado que ya se dan las condiciones para la reapertura de los viajes nacionales y los internacionales porque el país ofrece en este momento confianza, seguridad y calidad.

Al tiempo, ha instado a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que traslade el mensaje de que "libertad no es libertinaje" y ayude a concienciar a la ciudadanía de que, pese a que haya decaído el estado de alarma, "no se puede hacer cualquier cosa".

La ministra ha rechazado hacer test PCR gratuitos para incentivar las entradas de turistas extranjeros -como han propuesto Nueva York y Miami-, porque supondría hacer más de 40 millones de pruebas, con su correspondiente coste, y el Gobierno entiende que es más importante ayudar a las empresas turísticas a "que resistan".

Ha recordado que en junio se pondrá en marcha el certificado digital verde que va a garantizar la movilidad dentro de la Unión Europea (UE), y que, junto al avance en el proceso de vacunación, "permitirá trasladar certezas al viajero internacional y presentar España como un destino seguro".

¿Mascarillas en los anuncios?

La campaña publicitaria busca recuperar la posición de España como el principal destino vacacional de los principales mercados emisores (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suecia, Países Bajos y Polonia). Ha costado 8 millones de euros.

Va dirigida a diferentes tipos de públicos a los que ofrece alternativas, además de sol y playa, como el turismo de naturaleza, urbano y de interior. Se desarrollará entre mayo y julio en formato digital casi en su totalidad con difusión en redes sociales, con más de 450 millones de impresiones esperadas. Para el lanzamiento se reforzará en Reino Unido, Francia y Alemania con publicidad impresa en las grandes cabeceras y en revistas de viaje y estilo de vida, además de con publicidad exterior en mobiliario urbano digital, autobuses y en pantallas gigantes en lugares emblemáticos.

En respuesta a una pregunta sobre la ausencia de mascarillas en algunos de los planos de los anuncios publicitarios que se lanzarán a los mercados emisores, el director general de Turespaña, Miguel Sanz, ha explicado que en las situaciones en que es necesario sí aparecen mascarillas, "pero no están en primer plano porque esta es una campaña de marketing". Sanz ha añadido que no aparecen las mascarilla cuando la escena se desarrolla en una burbuja familiar, "en aquellas situaciones en que no es necesario".