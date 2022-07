Maroto defiende que el turismo oferta tarifas "ajustadas" en pleno alza del IPC

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entiende que el turismo en España tiene precios “competitivos” y “muy ajustados", aunque ve apropiadas las subidas siempre que se eleve la calidad de la oferta en el que considera "uno de los destinos más deseados del mundo". "Siempre le digo al sector que no hay que temer subir los precios si eso va añadido a ofrecer un diferencial", explica la ministra en una entrevista con Efe durante su participación en la Cumbre Mundial de Turismo Juvenil organizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en la localidad italiana de Sorrento.

En este sentido, defiende que el Gobierno está impulsando muchas medidas para que el sector no se vea obligado a aumentar sus precios debido al encarecimiento de las materias primas o de la energía, que están haciendo que la inflación se haya disparado hasta el 10,2%. Hoteles y apartamentos turísticos son ya más de un 35% más caros que antes de la irrupción de la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que atribuye al turismo parte de la responsabilidad en el avance más reciente de la inflación. "Cualquier subida de precios debe ir ligada a mejorar la competitividad" y "añadir valor al producto", reclama Maroto que también pide "responsabilidad" al sector.

Cuando "vienen mal dadas, nosotros ayudamos", explica la ministra, quien habla de una inversión de más de 52.000 millones de euros para proteger el sector de los efectos de la pandemia. “El sector tiene que hacer un esfuerzo para que cuando vengan bien dadas sus ingresos se distribuyan en la colectividad", advierte. En cualquier caso, en su opinión, los precios de restaurantes, hoteles o museos son “hasta demasiado baratos para la calidad que ofrecen” en comparación con otros destinos turísticos.

En el contexto actual, "el precio está aumentando porque España es uno de los destinos más deseados del mundo", argumenta con rotundidad, convencida de que con el impulso las ayudas de los últimos años, en una década el turismo en España se habrá transformado hacia un modelo aún más sostenible, moderno y diverso.

"España ha sido de los pocos países que han financiado un plan específico para el sector turístico con los (fondos europeos) Next Generation. Portugal, por ejemplo, no ha puesto nada de los fondos para esto", argumenta, tras recordar que se prevé una inversión de 3.400 millones para la modernización del sector, "la mayor de la historia" para el turismo español. En su opinión, tanto el Gobierno como el sector "hemos sabido entender que no podíamos salir de la pandemia con el mismo modelo, porque ya estaba dando problemas, especialmente con el ‘over tourism’”. "Ahora estamos sentando las bases. En una década veremos que hemos preservado lo mejor que tiene España sabiendo mantener los recursos que tenemos y mejorando una experiencia cada vez exigente”, afirma la ministra, que pone en valor aspectos como la gastronomía o la diversidad. “España ha integrado la diversidad como forma de venderse al mundo (...). Aquí no se mira al turista por a quién ama o cuál sea su raza o color”, explica.

Otro de los pilares en los que España ha de basarse para construir un nuevo modelo de turismo es la llamada "España vaciada". En este sentido, Maroto reconoce a Efe que en los planes de sostenibilidad turística en destino del Gobierno, la mayor inversión está destinada al ámbito rural, “porque España es un destino rural”. “Estamos creando producto turístico y alojamiento", con la idea de que el turista no llegue y se vaya, si no que "se esté allí". Un ejemplo es la iniciativa impulsada con Paradores sobre los pueblos más bonitos de España, de los que "algunos tienen apenas 30 habitantes".

“Uno no visita lo que no conoce. Por eso hay un esfuerzo por invertir y empoderar esa España rural", explica la economista vallisoletana, que apuesta por la paciencia y la constancia para lograr un nuevo modelo turístico, algo que "no se improvisa: se tiene que pensar, tiene que haber una hoja de ruta y tienen que haber un liderazgo. Sobre la cumbre juvenil celebrada en Sorrento organizada por la OMT, la ministra se ha mostrado “asombrada” por la madurez de los jóvenes, considerando un acierto situar en la agenda del futuro la mirada de lo jóvenes. “Me apunto esta idea para próximos foros y eventos” ha apuntado la ministra Reyes Maroto.