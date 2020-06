Más de 1,5 millones de trabajadores en ERTE han vuelto ya a la actividad

Más de 1,5 millones de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ya han vuelto a trabajar en sus empresas, sobre un total de más de 3,4 millones que se han visto afectados desde la declaración del estado de alarma. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el pleno del Senado de este martes, en el que ha defendido que se trata de un instrumento "muy eficaz" para mantener el empleo y las empresas en el país.

La ministra ha señalado que, "por primera vez", su Gobierno ha salvado a más de 550.000 empresas y a más de 3,4 millones de trabajadores, de los que 1,5 millones ya han vuelto a la actividad en todo el país, aunque, por ejemplo, ha citado el caso de Murcia, donde de 80.000 personas en ERTE, 46.000 ya se han incorporado a sus puestos de trabajo. A las preguntas de los senadores de Vox, José Manuel Marín, y del PP, María Mercedes Fernández, que han criticado la "absolutamente desastrosa" gestión del Gobierno de la crisis derivada de la pandemia, Díaz ha explicado que otros países de la Unión Europea han tomado las mismas medidas en materia de empleo.

En concreto, ha citado los casos de Alemania, donde hay más de 10 millones de trabajadores bajo instrumentos similares a los ERTE, los mismos que en Francia, o Italia, donde más de 7,8 millones de trabajadores también se han tenido que acoger a esta figura laboral.

PP y Vox piden bajadas de impuestos

Sin embargo, para el senador de Vox, los ERTE podrían ser una solución "urgente e inmediata" pero no la piedra filosofal, sino una alargamiento de la agonía, en caso de que no vengan acompañadas de otras medidas como bajadas de impuestos o flexibilidad laboral. Por su parte, la senadora del PP ha dicho que Díaz es la ministra "más escapista del Gobierno", al considerar que no responde a sus preguntas. En el caso de este martes, su cuestión a la ministra era "si cree el Gobierno en la utilidad de ERTE para la economía".

Para María Mercedes Fernández, Díaz "ha malversado el crédito" que tenía el Ministerio de Trabajo en anteriores legislaturas, ya que considera que ha trasladado "desconfianza" a los trabajadores y empresas y ha arrojado "inseguridad, confusión y oscuridad".

"Políticas diferentes"

En su respuesta, Yolanda Díaz se ha defendido diciendo que "da igual si hay pandemia o no, o si hay crisis o no, que lo que siempre quiere su partido (PP) es bajar impuestos para los suyos", frente a lo que afirma que ha hecho el Gobierno: "Proteger a la mayoría social y dando vida a empresas y trabajadoras". La ministra ha insistido en este asunto, añadiendo que cuando gobernaba el PP, a partir de 2012, se produjeron despidos masivos, frente a los ERTE que ha aprobado este Gobierno, crearon conflictividad social que acabaron en dos huelgas generales y causaron "dolor" cada viernes con recortes cuando gobernaba Mariano Rajoy, frente a lo que defiende como "políticas diferentes" que ha acometido su Ejecutivo.