Las mascotas despiertan el apetito de los fondos: un filón de 2.000 millones

El confinamiento que trajo la pandemia provocó un boom por adoptar ‘amigos’ de cuatro patas. Hasta el punto de que el sector calcula que el 42% de los hogares españoles tiene algún tipo de mascota. En España hay registradas 13 millones de mascotas, de las que el 90% son perros y gatos, y el resto peces, pájaros, reptiles... En su cuidado, los dueños se gastan una media anual de 1.3000 euros. Con todas estas cifras, las empresas han visto un filón en un negocio que movió, solo en nuestro país, 2.000 millones de euros en 2020.

Y es que las empresas dedicadas a la industria de las mascotas han pasado de 7.767 en 2009 a 12.518 en 2020. Un filón para el capital y un negocio de moda que no ha pasado desapercibido para los fondos de inversión, que están entrando de lleno en este negocio novedoso (al menos, novedoso como negocio), sobre todo en España, ya que en otros países ya estaba más desarrollado desde hace años.

El mercado relacionado con las mascotas es tan amplio que abarca tanto el sector financiero como los productos básicos, atención médica o las empresas digitales. Las ventas mundiales de productos para mascotas fueron de unos 135.000 millones de dólares según Packaged Facts. Sólo en Estados Unidos la industria alcanzó cerca de los 75.380 millones de dólares. La previsión que realiza Allianz Global Investors, que en 2019 fue la primera firma que lanzó en España un fondo de capital riesgo centrado en el bienestar animal, Allianz Pet and Animal Wellbeing, es que los ingresos globales superen los 203.000 millones de dólares en 2025.

Jesús Ruiz de las Peñas, director de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors para España, asegura que el negocio de las mascotas "no es una moda pasajera, es una temática a largo plazo", y que "su estrategia de crecimiento es estructural apoyado en dos factores: el crecimiento del número de mascotas y del gasto medio por mascota". El mercado de mascotas podría tener un crecimiento superior al 5% en los próximos años.

Según Allianz, los gastos de mantener a un perro Labrador Trevier ascienden a 40.120 euros a lo largo de toda su vida. A partir de estas cifras, el fondo Allianz Pet and Animal Wellbeing se ha revalorizado de manera meteórica en los últimos once meses, desde los 86,24 euros por participación en abril de 2020 a los 150,87 euros que marcó este miércoles 10 de marzo de 2021.

En paralelo, las marcas de moda han encontrado su nuevo nicho de negocio en las mascotas y así, por ejemplo, Zara ya ha anunciado el lanzamiento de una colección exclusivamente para mascotas. H&M tiene su propia sección canina y hasta el lujo también entra en el sector en firmas como Ralph Lauren, Louis Vuitton o Versace. Hace unos días, la multinacional Nestlé anunciaba que sus ventas en España durante 2020 habían superado la barrera de los 2.000 millones de euros, en buena medida, gracias al impulso ventas de los productos de alimentación para mascotas, Purina.

Precisamente, en febrero, Lanzadera, la aceleradora e incubadora de empresas del dueño de Mercadona, Juan Roig, anunciaba su unión a Nestlé Purina para llevar adelante una convocatoria para startups que desarrollen productos y servicios innovadores que tengan como objetivo mejorar la calidad de la vida de los animales, en torno a su alimentación o a su cuidado.

En los últimos años el fondo de inversión Emefin, de la familia peruana Mulder, con más de 80 años de experiencia en el negocio del retail, ha logrado crear, mediante diversas fusiones y compras a otros fondos de capital como TA ASSociates, Meridia Private Equity I, Corpfin, Prince Capital Partner o Miura, el conglomerado IskayPet, líder en el mercado nacional de las mascotas, y que cuenta con las marcas Tiendanimal, Kiwoko, Kivet y los servicios veterinarios de Clinicanimal o Vetsum. La compañía se terminó de consolidar en 2020 con la unión de Tiendanimal y Kiwoko y cuenta con más de 200 tiendas y 2.000 empleados en la península ibérica y una facturación, sin contar con su división veterinaria, que supera los 250 millones de euros anuales.

Precisamente, a mediados de 2020 Meridia Capital Partners SGEIC, S.A, una gestora de inversión alternativa con más de 850 millones de euros de capital levantado desde sus inicios y más de 250 millones en activos bajo asesoramiento, volvía al negocio de las mascotas al adquirir una participación minoritaria, del 30%, en Vetsum, grupo líder en el sector de cuidados veterinarios en España con quince clínicas y que tiene la intención de seguir ampliando su cartera mediante la adquisición de nuevos hospitales veterinarios en España y Portugal.

Igualmente, a finales de año el fondo de capital inversión Abac Solutions adquirió la mayoría del capital de las compañías Elasa, Llanera, Maipe, Goiko y Norvet con el objetivo de apoyar su proceso de expansión y crecimiento. Con la compra de estas cinco compañías, Abac impulsaba la creación de un grupo líder en el centro y noroeste de España en la distribución de productos zoosanitarios tanto para animales de producción como de compañía. El nuevo grupo distribuye principalmente productos farmacológicos para animales, además de otros artículos, como instrumental quirúrgico, piensos y otros productos veterinarios, comercializa más de 10.000 referencias por toda la península y espera una facturación superior a los 70 millones de euros anuales.

Federico Conchillo, socio de Abac Capital, explicaba al formalizar la inversión que su "ambición es impulsar el crecimiento del nuevo grupo basándonos en la excelencia de la calidad de servicios a nuestros clientes, la estrecha colaboración con los principales laboratorios farmacéuticos y el desarrollo de nuevas soluciones digitales para los profesionales veterinarios con el fin de mejorar los estándares de una industria que se encuentra en pleno proceso de transformación".

Pero si el líder en el sector de las mascotas en España, IskayPet, se ha reorganizado en los últimos años, quien ocupa el segundo lugar también lo ha hecho. Así, la valenciana Maskokotas, firma valenciana de referencia en el campo de la atención y cuidado, de la mano de Vicente Jornet se convierte en el holding Buddy, que agrupa las marcas Maskokotas, Animalear, Petness, Vetality y Miscota, merced, en buena parte al impulso inversor del fondo italiano Milano Investment Partners, que aporta siete millones de euros y a partir de la que prevé un aumento de inversión de 40 millones de euros para el año 2021, que servirá para abrir más de 400 tiendas físicas entre España y Portugal en los próximos tres años bajo las marcas Petness y Maskokotas. Una previsión que también contempla el crecimiento de los ingresos online a través de sus establecimientos digitales, desde los 50 millones de euros en 2021 a los 72 millones que esperan en 2023.

Otra de las divisiones del negocio que emerge es el de los seguros para mascotas (según el sector hay un potencial en nuestro país de negocio cercano a los 400 millones de euros sólo en seguros) en el que destaca Petplan Iberia, filial del líder mundial de seguros para perros, que dirige en nuestro país el sevillano Luís Halcón Guardiola y en cuyo accionariado se encuentra el fondo Alma Mundi Capital Ventures.

Pero no solo los fondos de capital. Los retailers también han entrado en el mundo de las mascotas. No hay más que ver cómo han aumentando en los últimos años el lineal de los súper dedicado a la comida para animales. No hay más que ver la marca blanca de comida para mascotas Compy Premium, que se vende en exclusiva en Mercadona o la gama Última, que comercializan Ahorramás o Dia. Y es que los mascotas están de moda, no hay nada más que darse una vuelta cualquier tarde por una calle o plaza de cualquier municipio español.