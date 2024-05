La matriz Eisenhower: el mejor truco de productividad para el horario de verano

Para mejorar nuestra productividad hay diversos trucos que pueden servirnos para conseguir nuestros objetivos a corto y largo plazo. Sin embargo, este truco definitivo no solo aumenta la productividad sino que también nos convierte en más eficaces a la hora de abordar nuestro trabajo. La trampa de la urgencia hace que sintamos que todo es imprescindible y tiene que ser entregado rápido, por lo que caemos en un estado de estrés diario por no saber diferenciar las tareas correctamente. La matriz Eisenhower puede ser la herramienta que necesitas para poder hacer más y mejor en menos tiempo. Pero, ¿en qué se basa?

Método de la matriz Eisenhower

En la era digital actual donde no podemos evitar caer en la constante tentación de las redes sociales y los estímulos incesantes que nos rodean que han causado que disminuyamos nuestro nivel de concentración, es imprescindible encontrar un método que se ajuste a nuestras necesidades para poder trabajar mejor y lo más importante: que lo disfrutemos. La matriz Eisenhower, que viene especialmente bien para verano donde cuesta más unificar la vida laboral y social, se basa en dividir las tareas bajo los criterios de urgente e importante y clasificarlas así. Lo principal es clasificar las tareas en 4 cuadrantes. importante, no importante, urgente y no urgente.

Importante, no importante, urgente, no urgente

Los criterios para dividir cada uno son simples. Si una tarea es importante y urgente, eso significa que tiene una fecha de entrega clara y además fuertes consecuencias si no podemos completarla. Algunos ejemplos pueden ser la entrega de un proyecto a tu jefe o contestar correos importantes. Si una tarea es urgente y no importante entonces son cosas que necesitas llevar a cabo pero no requieren habilidades expresas, por lo que, de ser posible, lo mejor es delegarlas. entre los ejemplos de estas se encuentran preparar la comida para la semana, planchar la ropa o planear nuestras obligaciones de la semana.

Así, si tenemos una tarea que es urgente pero no importante, esto significa que aunque no tenemos una fecha para entregarla, es un cometido que nos acerca a nuestros objetivos por lo que tiene un alto grado de importancia. Pero, como acabamos priorizando normalmente lo urgente, las dejamos olvidadas. Por lo tanto, en vez de procrastinar, deberíamos planificar un hueco en nuestra agenda destinado específicamente para eso. Por último, lo que no es importante ni urgente son actividades que, aunque pueden traernos cierta satisfacción, solo nos vienen bien en moderación como pueden ser usar las redes sociales o jugar videojuegos.

¿Cómo saber qué es importante y qué es urgente?

Entre las consideraciones generales, es importante entender la distinción entre urgente e importante. Lo primero son tareas que requieren acción inmediata y aunque son inevitables por las consecuencias que conlleva no llevarlas a cabo, tenemos que gestionarlas con regulación para evitar un 'burnout' y que nos estresen en exceso. Lo segundo son labores que están relacionados con objetivos a largo plazo y que por lo tanto requieren una planificación de antemano. Además, es importante recordar que estos son subjetivos ya que dependen de lo que tú mismo consideres importante.

Cómo se puede saber si este truco es para ti

Por esto mismo, este truco puede ser un buen aliado para ti si sientes un estrés constante que, aunque trabajes incansablemente y sin parar, no parece que consigas completar tus tareas y sientes que te falta tiempo. Además de que sientes que te cuesta delegar tareas y no sabes cuándo y por lo tanto no trabajas en tus labores importantes ya que no son urgentes y conllevan un gasto de energía.