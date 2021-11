Este es el máximo de dinero que se cobrará de paro: así subirá en 2022

La cuantía que se percibe por el paro depende de las bases de cotización a la Seguridad Social y se exige un mínimo de 180 días cotizados al margen de las horas extra que se hayan realizado. La base reguladora de esta prestación (es decir, la cifra que se calcula conforme al tiempo que ha cotizado un trabajador) corresponde con la media de la base de cotización del periodo indicado. Según se detalla en la página oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el importe diario que se percibe es el 70 % de la base reguladora durante los primeros 180 días de prestación y el 50 % a partir del día 181 hasta el final de la misma.

El importe de las cuantías no puede ser superior al tope máximo ni inferior al tope mínimo establecido por la ley. Estos topes van en línea con el número de hijos que un desempleado tiene a su cargo. Es por lo que se establecen tres categorías y se diferencia cuando el afectado no tiene hijos, tiene un hijo o dos o más. "Se consideran hijos o hijas a cargo si son menores de 26 años o son mayores con discapacidad o las personas menores acogidas, si conviven o dependen económicamente de usted y no tienen rentas mensuales superiores al salario mínimo interprofesional", recalca el SEPE en su portal sobre su consideración jurídica.

Además, este año el Gobierno aumentará el umbral para cobrar ayudas sociales un 2,5% en 2022 y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) escalará a partir de este próximo 1 de enero hasta los 579 euros, unos 14 euros más respecto a los 564,9 euros actuales. Este valor se emplea para calcular el importe de determinadas ayudas y prestaciones como las prestaciones por desempleo. Con ello, las prestaciones máximas se verán alteradas este próximo año y verán reflejadas una subida en su cuantía. A día de hoy estas cifras no están actualizadas en el sitio web del SEPE, pero tras calcular el alza de esta cantidad los valores máximos la prestación contributiva quedarían así.

Cuantía máxima prestación contributiva

Sin hijos/as (175 % del IPREM + ⅙): 1.182,125 euros

1 hijo/a (200 % del IPREM + ⅙): 1.351 euros

2 hijos/as o más (225 % del IPREM + ⅙): 1.519,875 euros

Como solicitar la prestación contributiva

Para solicitar la prestación contributiva, o popularmente conocida como el paro, se ha de realizar un trámite al SEPE para el que se requieren una serie de documentos. Estos son la tarjeta del paro como demandante de empleo, el Certificado de Empresa (documento de la empresa que certifica el tiempo trabajado, el tipo de cese y otros datos necesarios), la solicitud de prestación contributiva (con un impreso oficial descargable aquí), el DNI o NIE y aportar los documentos de las personas a cargo del solicitante o convivientes en el mismo domicilio. En el caso de ser una unidad familiar, hay que aportar el Libro de Familia.