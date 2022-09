El salario registra máximo histórico con 2.153€ y el coste laboral crece un 3,8%

Las remuneraciones y cotizaciones sociales de los trabajadores, que componen el coste laboral medio por trabajador y mes, subieron un 3,8% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2.871,64 euros, según publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este repunte es inferior al del primer trimestre del año, cuando los costes laborales de las empresas aumentaron un 4,7%, nueve décimas más que la cifra registrada ahora.

Este incremento del coste laboral, con el que se encadenan seis trimestres consecutivos de alzas, es consecuencia del mayor número de horas trabajadas, por la reducción de las no trabajadas por fiestas y, especialmente, por que el descenso del tiempo no trabajado por razones técnicas, económicas, organizativas y de producción y/o fuerza mayor (ERTE). En este sentido, el INE recuerda que durante el segundo trimestre los ERTE por Covid-19 dejaron de estar vigentes y se habilitaron otras modalidades.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el segundo trimestre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 4,3% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.153,88 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000. Por actividades, la hostelería lideró el avance salarial en el segundo trimestre, con un incremento interanual del 40,3%, hasta alcanzar los 1.242,84 euros mensuales por trabajador, la cifra más alta desde el cuarto trimestre de 2008.

El INE ha informado además de que en el segundo trimestre del año se registraron 145.053 vacantes de empleo, entendiendo por vacante aquel puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa. El 94,1% de las empresas preguntadas por Estadística respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre abril y junio porque no necesitaban trabajadores adicionales.